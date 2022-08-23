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Знаки Зодіаку, яким доля приготувала радикальні зміни вже завтра

Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 23 по 28 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким доля приготувала важливі життєві зміни на цьому тижні. Важливо правильно ними скористатися.

Новим прогнозом на тиждень зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Рак

Тим Ракам, які очікують просування по кар'єрних сходах пора готуватися до нової посади. І не потрібно слухати внутрішні страхи та переживання.

Багато хто з Раків, які шукають роботу, успішно пройдуть співбесіди у великі відомі компанії або почнуть свою справу. При цьому вам не слід збиратися в далекі поїздки.

Скорпіон

Удача чекає Скорпіонів на професійній ниві. Можливе підвищення по посаді.

У представників цього знака Зодіаку тривають теми партнерських/сімейних конфліктів. Але взаємодія з великою кількістю людей по роботі вас будуть відволікати від цих негараздів.

Водолій

Домашнє хобі може принести фінансовий прибуток. Фінансові питання з партнерами будуть вирішуватися на позитивній ноті. Але ось ризикувати грошима партнерів за їх спиною дуже ризиковано.

Астролог радить Водоліям зайнятися документами для своєї нерухомості або терміново щось продати.

Раніше астролог також дала детальний прогноз на кожен день.

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Гороскоп