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Знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие три дня: держитесь за этот шанс!

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп до конца этой недели, с 25 по 28 августа расскажет о знаках Зодиака, которым может сильно повезти.

Новым прогнозом на неделю со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.

Лев

Львы будут зажигать на работе. Многие возьмут на себя ответственность за дорогостоящий проект.

Это будет огромным риском, поэтому астролог советует все тщательно просчитывать и доверять своей интуиции.

Стрелец

У Стрельцов будут напряженные краткосрочные рабочие поездки. Но вы сможете многое решить, и это поднимет ваш авторитет в глазах ваших руководителей.

Возможно романтическое знакомство с иностранцем (иностранкой).

Рыбы

Представители Рыб, которые находятся в поиске работы, на этой неделе получат бизнес-предложение.

А вот если планируете оформлять поездку за границу, не спешите - могут возникнуть непреодолимые обстоятельства.

Ранее астролог также предупредила, что значит переход Меркурия в Весы.

Кроме того мы писали про подробный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

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Гороскоп