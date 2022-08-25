Знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие три дня: держитесь за этот шанс!

Лев

Львы будут зажигать на работе. Многие возьмут на себя ответственность за дорогостоящий проект.

Это будет огромным риском, поэтому астролог советует все тщательно просчитывать и доверять своей интуиции.

Стрелец

У Стрельцов будут напряженные краткосрочные рабочие поездки. Но вы сможете многое решить, и это поднимет ваш авторитет в глазах ваших руководителей.

Возможно романтическое знакомство с иностранцем (иностранкой).

Рыбы

Представители Рыб, которые находятся в поиске работы, на этой неделе получат бизнес-предложение.

А вот если планируете оформлять поездку за границу, не спешите - могут возникнуть непреодолимые обстоятельства.