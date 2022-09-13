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Знаки Зодиака, которые смогут изрядно подзаработать уже скоро

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 06:30
Знаки Зодиака, которые смогут изрядно подзаработать уже скоро Фото: Финансовый гороскоп 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на эту неделю расскажет о знаках Зодиака, которым удастся подзаработать в период с 13 по 18 сентября.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитая астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Лев

У Львов на этой неделе прекрасные возможности для заработка, но и тратить денежки вам захочется, как можно быстрее.

Не спешите покупать новый Айфон на ретроградном Меркурии (с 9 сентября по 4 октября), ибо возможно вы разочаруетесь в покупке или он быстро придет в негодность. Так же следите за своими вещами и деньгами, могут быть кражи.

Стрелец

В финансовом плане все сложится наилучшим образом, могут быть хорошие предложения из-за рубежа.

При этом Стрельцов ждет не очень веселая неделя - могут быть увольнения или неприятные известия от родственников. Так же возможны разрывы договоренностей, потеря статуса, дома или развод.

Козерог

Могут быть инвестиционные вливания со стороны или получение наследства. Благоприятное время для повторного поступления на учебу или пересдача долгов. Знакомства за рубежом не будут нести серьезный характер.

Козероги могут успешно завершить начатые ранее юридические вопросы, особенно касающиеся земли, акций и недвижимости.

Ранее мы писали, какие неприятности всем нам может принести ретроградный Меркурий в сентябре 2022.

Также сообщалось, что ждет каждый знак Зодиака согласно гороскопу на сентябрь 2022.

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