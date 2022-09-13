ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знаки Зодіаку, які зможуть добряче підзаробити вже скоро

Новость на русском →
Вівторок 13 вересня 2022 06:30
Знаки Зодіаку, які зможуть добряче підзаробити вже скоро Фото: Фінансовий гороскоп 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на цей тиждень розповість про знаки Зодіаку, яким вдасться підзаробити в період з 13 по 18 вересня.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменита астрологиня Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Лев

У Левів на цьому тижні прекрасні можливості для заробітку, але і витрачати грошики вам захочеться, як можна швидше.

Не поспішайте купувати новий Айфон на ретроградному Меркурії (з 9 вересня по 4 жовтня), бо можливо ви розчаруєтеся в покупці або він швидко прийде в непридатність. Так само стежте за своїми речами та грошима, можуть бути крадіжки.

Стрілець

У фінансовому плані все складеться найкращим чином, можуть бути хороші пропозиції з-за кордону.

При цьому Стрільців чекає не дуже веселий тиждень - можуть бути звільнення або неприємні звістки від родичів. Так само можливі розриви домовленостей, втрата статусу, будинку або розлучення.

Козеріг

Можуть бути інвестиційні вливання з боку або отримання спадщини. Сприятливий час для повторного вступу на навчання або перездача боргів. Знайомства за кордоном не будуть нести серйозний характер.

Козероги можуть успішно завершити розпочаті раніше юридичні питання, особливо які стосуються землі, акцій і нерухомості.

Раніше ми писали, які неприємності всім нам може принести ретроградний Меркурій у вересні 2022.

Також повідомлялося, що чекає кожен знак Зодіаку згідно з гороскопом на вересень 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя