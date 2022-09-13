Знаки Зодіаку, які зможуть добряче підзаробити вже скоро

Гороскоп на цей тиждень розповість про знаки Зодіаку, яким вдасться підзаробити в період з 13 по 18 вересня.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменита астрологиня Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Лев

У Левів на цьому тижні прекрасні можливості для заробітку, але і витрачати грошики вам захочеться, як можна швидше.

Не поспішайте купувати новий Айфон на ретроградному Меркурії (з 9 вересня по 4 жовтня), бо можливо ви розчаруєтеся в покупці або він швидко прийде в непридатність. Так само стежте за своїми речами та грошима, можуть бути крадіжки.

Стрілець

У фінансовому плані все складеться найкращим чином, можуть бути хороші пропозиції з-за кордону.

При цьому Стрільців чекає не дуже веселий тиждень - можуть бути звільнення або неприємні звістки від родичів. Так само можливі розриви домовленостей, втрата статусу, будинку або розлучення.

Козеріг

Можуть бути інвестиційні вливання з боку або отримання спадщини. Сприятливий час для повторного вступу на навчання або перездача боргів. Знайомства за кордоном не будуть нести серйозний характер.

Козероги можуть успішно завершити розпочаті раніше юридичні питання, особливо які стосуються землі, акцій і нерухомості.