Знаки Зодиака, которые сегодня-завтра могут попасть в беду: кому беречься

Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым стоит приготовиться к вероятным испытаниям, которые им подбросит судьба с 24 по 28 августа.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
В дороге необходимо быть предельно внимательными, поскольку высока вероятность заплатить штраф за нарушение.
На работе благодаря своей интуиции сможете реализовать поставленные задачи, что придаст вес вашему авторитету. Также у вас может возникнуть спонтанная поездка на отдых.
Весы активно будут участвовать в широкомасштабном проекте. Но будьте предельно осторожными, чтобы вас не подставили с чужими деньгами.
Так же в этот период нужно быть внимательным к своему опорно-двигательному аппарату. Если чувствуете боль в спине/ногах - немедленно к врачу.
Вам следует воздержаться на этой неделе от азартных игр и ставок. Рискуете проиграть.
На этой неделе вам придется заниматься организацией поездки ваших детей на учебу за границу или организацией удаленного обучения.
Ранее мы также писали про знаки Зодиака, которым судьба приготовила радикальные перемены.
Также астролог дала детальный прогноз на каждый день.