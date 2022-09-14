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Знаки Зодиака, которые могут скоро попасть впросак: кому не повезет

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Среда 14 сентября 2022 06:30
Знаки Зодиака, которые могут скоро попасть впросак: кому не повезет Коллаж РБК-Украина: Гороскоп 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшие дни расскажет о трех знаках Зодиака, которые до конца этой недели, с 14 по 18 сентября ждут не самые лучшие дни.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитая астрологиня Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Переедание и алкоголь могут вызвать осложнения здоровья на этой неделе, в целом вам нужно внимательно отнестись к себе на этой неделе и при любых заболеваниях обратиться к врачу.

Весы

На Весов может напасть аппетит на этой неделе, а все из-за выяснения отношений с партнерами. Вам нужно успокоиться и перестать заедать негатив. Будьте осторожны за границей, могут быть нарушения или двойственные ситуации.

Водолей

Водолеям на этой неделе нужно поберечь себя и не лезть в рискованные ситуации, в том числе и бизнес. Могут быть большие потери финансов, шантаж и обман. Кто может завладеть вашим имуществом не совсем честным путем. Не слушайте сплетни и абстрагируйтесь от неприятных известий.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, которые уже скоро смогут подзаработать.

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