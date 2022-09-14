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Знаки Зодіаку, які можуть скоро втрапити в халепу: кому не пощастить

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Середа 14 вересня 2022 06:30
Знаки Зодіаку, які можуть скоро втрапити в халепу: кому не пощастить Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на найближчі дні розповість про три знаки Зодіаку, які до кінця цього тижня, з 14 по 18 вересня чекають не найкращі дні.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменита астрологиня Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Телець

Переїдання та алкоголь можуть викликати ускладнення здоров'я на цьому тижні, в цілому вам потрібно уважно поставитися до себе на цьому тижні та при будь-яких захворюваннях звернутися до лікаря.

Терези

На Терезів може напасти апетит на цьому тижні, а все через з'ясування стосунків з партнерами. Вам потрібно заспокоїтися і перестати заїдати негатив. Будьте обережні за кордоном, можуть бути порушення або двоїсті ситуації.

Водолій

Водоліям на цьому тижні потрібно поберегти себе і не лізти в ризикові ситуації, в тому числі й бізнесові. Можуть бути великі втрати фінансів, шантаж і обман. Хтось може заволодіти вашим майном не зовсім чесним шляхом. Не слухайте плітки та абстрагуйтеся від неприємних звісток.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, які вже скоро зможуть підзаробити.

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