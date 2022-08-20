UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Знаки Зодиака, которые могут разбогатеть до конца лета: найдите себя в списке избранных!

Фото: Гороскоп на август 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым звезды и планеты дадут шанс разбогатеть до конца месяца.

Об этом пишет Maximum.fm.

Овен

Поскольку Меркурий сейчас находится в достаточно сильной позиции, то и представителям этого знака будет очень везти.

В августе этот знак Зодиака получит хороший финансовый капитал, если правильно будет рассчитывать свой бюджет.

Дева

Девы наконец-то смогут продемонстрировать свою производительность на работе сполна. Им будет с легкостью удаваться выполнять большие объемы задач, что окажет положительное влияние на состояние их банковского счета.

Но следует понимать, что сейчас деньги стоит заслужить, а не выпрашивать, полагаясь на предыдущие успехи. Пора выходить из зоны комфорта.

Весы

Очень благоприятное время для того, чтобы вкладывать больше в себя и собственное самочувствие. Вам будет удаваться не только тратить меньше планируемого, но и получить дополнительные источники прибыли.

К тому же, августовские покупки будут довольно удачными и точно пригодятся еще несколько лет.

Ранее астролог предупредила о важных изменениях, связанных с переходом Венеры в знак Зодиака Близнецы.

Также читайте гороскоп для всех знаков Зодиака в неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп