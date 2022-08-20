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Знаки Зодиака, которые могут разбогатеть до конца лета: найдите себя в списке избранных!

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Суббота 20 августа 2022 06:30
Знаки Зодиака, которые могут разбогатеть до конца лета: найдите себя в списке избранных! Фото: Гороскоп на август 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым звезды и планеты дадут шанс разбогатеть до конца месяца.

Об этом пишет Maximum.fm.

Овен

Поскольку Меркурий сейчас находится в достаточно сильной позиции, то и представителям этого знака будет очень везти.

В августе этот знак Зодиака получит хороший финансовый капитал, если правильно будет рассчитывать свой бюджет.

Дева

Девы наконец-то смогут продемонстрировать свою производительность на работе сполна. Им будет с легкостью удаваться выполнять большие объемы задач, что окажет положительное влияние на состояние их банковского счета.

Но следует понимать, что сейчас деньги стоит заслужить, а не выпрашивать, полагаясь на предыдущие успехи. Пора выходить из зоны комфорта.

Весы

Очень благоприятное время для того, чтобы вкладывать больше в себя и собственное самочувствие. Вам будет удаваться не только тратить меньше планируемого, но и получить дополнительные источники прибыли.

К тому же, августовские покупки будут довольно удачными и точно пригодятся еще несколько лет.

Ранее астролог предупредила о важных изменениях, связанных с переходом Венеры в знак Зодиака Близнецы.

Также читайте гороскоп для всех знаков Зодиака в неделю.

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