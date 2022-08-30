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Ці знаки Зодіаку будуть щасливі у коханні у вересні: накриє теплими хвилями романтики і щастя

Новость на русском →
Вівторок 30 серпня 2022 07:00
Ці знаки Зодіаку будуть щасливі у коханні у вересні: накриє теплими хвилями романтики і щастя Фото: Яким знакам Зодіаку вересень принесе кохання (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на вересень 2022 обіцяє напружений період в любовній сфері. Планети, які відповідають за цю сферу, а це Марс і Венера, будуть перебувати в напрузі до 29 вересня. Потреби партнерів будуть йти на другий план і найсерйозніші конфлікти можливі з 10 по 29 вересня.

Астролог назвала знаки зодіаку, яким вересень принесе позитивні зміни у сфері кохання та романтику. Про це повідомляє ТСН.

Телець

Вересень принесе захоплююче романтичне захоплення або запаморочливий роман, який буде стрімко розвиватися. Якщо ви вже в парі, то добре подумайте, чи варто вплутуватися в нові відносини.

Постарайтеся більше часу проводити зі своєю половинкою. У жінок, які подумують про дитину, можуть бути позитивні новини. А зміцнити близькість допоможе невелика подорож.

Близнюки

З 10 вересня Меркурій переходить в ретроградний рух і це допоможе Близнюкам повернути дорогі їм відносини або налагодити давній зв'язок. Є всі шанси поліпшити відносини з існуючою симпатією і побудувати відносини, які будуть наповнені радістю, підтримкою та оптимізмом.

На нові знайомства розраховувати не варто - вони не стануть перспективними або корисними. У вересні вдалими будуть серйозні розмови з партнерами й пошук компромісних рішень.

Діва

Перший місяць осені залишить про себе найприємніші враження. Вам не потрібно буде надягати маски та під когось підлаштовуватися - все буде складатися природним чином. Перша декада вересня буде сприятлива для побачень, заручин, шлюбу і сімейних урочистостей.

Не виключено, що після 10 вересня можуть відновитися старі зв'язки.

Стрілець

Вересень стане періодом, який ви точно будете згадувати пізніше. Він буде насичений подіями в любовній сфері й може статися все що завгодно - пристрасть, закоханість, щасливий збіг обставини, драматичні ситуації та навіть зрада.

Все це допоможе сформувати філософський погляд на життя і навчить з гідністю проходити через випробування.

Будуть вдалими далекі поїздки, виступи, спілкування з новими людьми - ви можете зустріти близьку за духом і світоглядом людину.

Водолій

Вас чекає доленосний період для романтичних і любовних стосунків. Любовні зв'язки будуть тісно переплітатися з діловими контактами та фінансовими інтересами. Ваш експартнер може несподівано нагадати про себе і запропонувати спільний проєкт або відновити відносини.

Не шукайте у всьому цьому логіку і довіртеся Всесвіту - до кінця місяця багато проясниться, і ви будете задоволені.

До речі, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку з 29 серпня по 4 вересня.

А також писали про те, кому зірки пророкують щастя в коханні в самому кінці літа.

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