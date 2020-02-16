Эти знаки обречены на успех: астролог рассказал, кому повезет во второй половине февраля

Финансовый гороскоп на 2020 год не для всех предрекает успешное течение дел во второй половине февраля. Известный астролог Павел Глоба, основываясь на положении планет, рассказал, каких знаков Зодиака точно ожидает удача. По данным астролога, финансовая выгода во второй половине февраля ожидает Львов, Водолеев, Овнов и Весов.

Водолеи. Для Водолеев вторая половина февраля складывается благополучно с точки зрения финансов. Вам может невероятно везти на деньги. Могут начать поступать выгодные заказы. При полной загрузке работой и при интенсивном темпе работы вы вскоре почувствуете, что научились одну и ту же работу выполнять гораздо быстрее и без потери качества. Таким образом ваше профессиональное мастерство может значительно вырасти.

Другим позитивным направлением второй половины февраля для Водолеев может стать появление дополнительных источников доходов. Вам могут предложить работу на полставки, по совместительству или удаленно. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо своей основной работы, то можете подать объявление на сайтах с предложением своих услуг - положительный отклик потенциальных клиентов не заставит себя долго ждать. Наиболее успешное время для начинаний в бизнесе приходится на вторую половину февраля.

Львы. Представители этого знака Зодиака во второй половине февраля могут проявить себя талантливыми финансистами. Могут вырасти поступления на ваши банковские счета. При необходимости вы можете обращаться в банк с заявлениями о выдаче кредита или для открытия кредитной линии. С большой долей вероятности такое обращение во второй половине месяца получит одобрение. Поскольку февраль относительно благополучный месяц с точки зрения финансов, то успешно идет погашение долгов. Идеально, если вы начнете погашать долги досрочно. Также можно подумать о реструктуризации кредитов на более выгодных условиях.

Другим позитивным направлением может стать приобретение полезных практических навыков. При целенаправленной работе вы вскоре сможете существенно повысить производительность труда и качество своей работы. Наиболее успешное время приходится на вторую половину месяца.

Весы. Во второй половине февраля Весы могут проявить качества трудоголика. У вас будет сформирован серьезный рабочий настрой, и вы с готовностью будете браться за любую работу. При этом уровень работоспособности может существенно вырасти. Успех этого месяца во многом будет обусловлен интенсификацией труда. Также вы сможете выстроить конструктивные и доброжелательные отношения с коллегами и подчиненными. При необходимости вы всегда сможете рассчитывать на поддержку в трудовом коллективе. Усиливается внимание к деталям в работе - это может положительно отразиться на качестве труда. Ориентируйте себя на то, чтобы во второй половине месяца завершить работу над некоторыми проектами. А если беретесь за новые проекты, то планируйте свою работу так, чтобы к концу февраля их завершить. В этом случае вы все успеете сделать.

Овны. У Овнов во второй половине февраля складывается благоприятное время для карьерного продвижения. Если вы занимаете руководящую должность, то у вас может появиться влиятельный покровитель, который может поддерживать вас в случае необходимости. Немаловажно, что вы можете получить доступ к важной информации для служебного пользования. Благодаря этому вы сможете сформировать правильное представление о реальном положении вещей, и ваши управленческие решения будут очень эффективными. У рядовых работников улучшатся отношения с начальством. Вам могут давать важные поручения, что подчеркнет особый характер ваших отношений.

Также это благоприятный период для поисков вариантов дополнительной подработки, например, для работы удаленно. Наиболее перспективное время приходится на вторую половину месяца.