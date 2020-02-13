Карьерный рост в феврале: эти знаки Зодиака добьются успеха

Гороскоп на февраль 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Гороскоп февраль - главные везунчики по мнению Павла Глобы

Гороскоп 2020 покажет, какие знаки Зодиака смогут добиться успеха в феврале. Известный астролог Павел Глоба считает, что именно у этих трех знаков Зодиака наилучшие шансы достичь больших успехов в сфере финансов и карьеры в феврале.

Скорпион

16 числа Вам может открыться какая-то важная информация, и это подтолкнет Вас к тому, чтобы пересмотреть свои прежние стремления и планы. В итоге Вас посетит такое количество новых интересных идей, что Вам будет чрезвычайно сложно выбрать среди них какую-то одну.

17 числа общение с другими людьми будет иметь для Вас особенно важное значение. Работайте над укреплением отношений с Вашим коллективом. Поддержка Ваших товарищей по работе будет Вам просто необходима.

18 числа у Вас будет шанс реализовать какие-то ранее нереализованные возможности. Действуйте решительно и не стесняйтесь при необходимости обращаться за помощью - как финансовой, так и практической. И если кто-то из окружающих будет высказывать критику в Ваш адрес, спокойно к ней отнеситесь и постарайтесь найти в ней "крупицу истины".

Рыбы

16 числа Вам откроется какая-то важная информация, и Вам будет необходимо согласовать с ней свои текущие стремления и цели. Кроме того, этот день хорошо подойдет для того, чтобы обновить свой имидж, заняться поиском полезных связей и во всеуслышание заявить о себе.

Также Вам не помешает попробовать восстановить контакт со своими прежними соратниками и коллегами. Вполне возможно, что они помогут Вам добиться значительного карьерного прогресса. 18 число прекрасно подходит для того, чтобы начать все с чистого листа.

В скором времени перед Вами откроются новые, крайне заманчивые горизонты, и Вы почувствуете, что Вам выпал шанс добиться осуществления многих своих сокровенных грез. Храните верность своим истинным амбициям, и Вы обязательно найдете путь их реализации.

Близнецы

16 числа постарайтесь до конца разобраться в своих истинных амбициях. А затем, воспользовавшись этой информацией, постарайтесь облечь свои цели в документально оформленный вид. Последующие дни хорошо подходят для того, чтобы внести в свои первоначальные замыслы необходимые корректировки.

Кроме того, 17 числа Вам может открыться какая-то важная информация, которая поможет Вам осуществить на финансовом или профессиональном фронте своей жизни ряд существенных перемен. Оставьте все изжившие себя методы и подходы позади.

Этим Вы расчистите путь к новым финансовым успехам. 23 число знаменует начало нового цикла на профессиональном фронте Вашей жизни. А по прошествии двух дней Вы сможете четко оценить свое нынешнее положение и открыть перед собой новые перспективы.

В конце месяце Вы почувствуете, что в Вашей карьере наступает поворотный момент. Воспользуйтесь этой возможностью пересмотреть важные деловые и финансовые контракты или полностью переработать свою бизнес-стратегию.