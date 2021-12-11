Эти знаки говорят, что счастье мчится к вам на полной скорости: мощные сигналы удачи

Кошки

Если кошки подходят к вам на улице – это к успеху и деньгам.

Чужая кошка на улице – сулит удачу. Не прогоняйте ее, она для вас важный и хороший предвестник чего-то хорошего.

Если вы прогоните кошку, которая к вам подошла на улице – можете спугнуть удачу и финансовое благополучие.

Документы

Если вы потеряли документы, а потом их нашли – это обещает везение в самом ближайшем будущем. Ваши начинания будут иметь успех.

Если вы давно потеряли старый документ, а нашли его перед поездкой или путешествием, то можете не сомневаться – ваша поездка точно будет удачной.

Одежда, надетая задом наперед

Если вы случайно надели одежду задом наперед, то ваши желания начнут исполняться в ближайшее время. Как только вы обнаружили ошибку, сразу вспоминайте свое самое сильное желание, а только после этого – переодевайтесь.

Этой примете верили наши предки и она всегда оказывалась верной.

Неожиданная радость

Тонкие вибрации мира наш организм улавливает очень хорошо, это происходит на подсознательном уровне.

Неожиданная радость может быть разной – на вас нахлынули внезапно позитивные мысли или эмоции. Или кто-то вам сделал что-то приятное неожиданно и вызвал у вас прилив радости.

Все это говорит о том, что в ближайшем будущем ваш ждет что-то очень хорошее и радостное.

Зеленые светофоры

Везение на дороге – уже хороший знак сам по себе. Если в дороге все светофоры горят для вас зеленым светом, то это хорошая примета и она сулит вам в ближайшем будущем удачу во всех делах.

Используйте такой день для решения сложных задач, важных разговоров – все пройдет в лучшем виде.

Проснуться до рассвета

Наши предки верили, что больше всего везет тем людям, которые встают до рассвета. Успех важно дела заключается чаще всего в том, чтобы его завершить вовремя.

Если вы проснулись до рассвета перед важным днем – будьте уверены, что этот день станет очень удачным.

Попасть под дождь

Если вы оказались под дождем, которого не было ни в одном прогнозе погоды, то не огорчайтесь. Это очевидный знак, что вы в ближайшее время окажетесь на белой полосе своей жизни.

Неожиданные осадки смоют с вас весь негатив. Также такой дождь может говорить о том, что ваше финансовое положение скоро улучшится. Есть вероятность, что деньги придут неожиданно.