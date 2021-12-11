Ці знаки говорять, що щастя мчить до вас на повній швидкості: потужні сигнали удачі

Кішка

Якщо кішки підходять до вас на вулиці - це до успіху і грошей.

Чужа кішка на вулиці - обіцяє удачу. Не проганяйте її, вона для вас важливий і хороший провісник чогось хорошого.

Якщо ви проженете кішку, яка до вас підійшла на вулиці – можете злякати удачу і фінансове благополуччя.

Документ

Якщо ви втратили документи, а потім їх знайшли – це обіцяє везіння в якнайближчому майбутньому. Ваші починання матимуть успіх.

Якщо ви давно втратили старий документ, а знайшли його перед поїздкою або подорожжю, то можете не сумніватися – ваша поїздка точно буде вдалою.

Одяг, надітий задом наперед

Якщо ви випадково наділи одяг задом наперед, то ваші бажання почнуть виконуватися найближчим часом. Як тільки ви виявили помилку, відразу згадуйте своє найсильніше бажання, а тільки після цього – переодягайтеся.

Цій прикметі вірили наші предки й вона завжди виявлялася вірною.

Несподівана радість

Тонкі вібрації світу наш організм вловлює дуже добре, це відбувається на підсвідомому рівні.

Несподівана радість може бути різною – на вас нахлинули раптово позитивні думки або емоції. Або хтось вам зробив щось приємне несподівано і викликав у вас приплив радості.

Все це говорить про те, що в найближчому майбутньому ваш чекає щось дуже хороше і радісне.

Зелені світлофори

Везіння на дорозі - вже хороший знак сам по собі. Якщо в дорозі всі світлофори горять для вас зеленим світлом, то це хороша прикмета і вона обіцяє вам в найближчому майбутньому удачу у всіх справах.

Використовуйте такий день для вирішення складних завдань, важливих розмов – все пройде в кращому вигляді.

Прокинутися до світанку

Наші предки вірили, що найбільше щастить тим людям, які встають до світанку. Успіх важливо справи полягає найчастіше в тому, щоб її завершити вчасно.

Якщо ви прокинулися до світанку перед важливим днем - будьте впевнені, що цей день стане дуже вдалим.

Потрапити під дощ

Якщо ви опинилися під дощем, якого не було в жодному прогнозі погоди, то не засмучуйтеся. Це очевидний знак, що ви найближчим часом опинитеся на білій смузі свого життя.

Несподівані опади змиють з вас весь негатив. Також такий дощ може говорити про те, що ваше фінансове становище скоро покращиться. Є ймовірність, що гроші прийдуть несподівано.