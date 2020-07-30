Эти знака Зодиака в августе ждут новые начала и приятные потрясения

Гороскоп на август 2020 сулит некоторым знакам Зодиака невероятные и приятные потрясения. Последний месяц лета готовит для этих счастливчиков новые начала в разных жизненных сферах - от любви до карьеры и денег.

Астрологический прогноз составил именитый астролог Павел Глоба, дав каждому из представителей этих зодиакальных созвездий дельные советы, пишет Slovofraza. Специалист рекомендует выжимать из остатка лета максимум, чтобы добиться небывалых высот.

Tелец

Астролог говорит Tельцу, что первые дни августа могут вызвать чувство дискомфорта. Это станет сигналом того, что пора взяться за что-то с самого начала. Вас это, безусловно может пугать, но вскоре вы поймете, что время расставаться со старым пришло. И это будет самое верное решение этого лета, так как Телец наткнется на золотую жилу! Правильный старт сулит вам грандиозные дивиденды в итоге.

Скорпион

Скорпиону точно понравится финиш лета. Глоба говорит, что вы будете готовы жечь за собой мосты, а любые потрясения станут приятными. И все же не стоит рушить все под ноль. Август стане месяцем поиска для Скорпиона: экспериментируйте, испытывайте себя и откажитесь от привычных методов работы. Именно сейчас получится отработать новую выигрышную стратегию, которая принесет вам прибыль и уважение.

Стрелец

Стрелец в августе погрузится в максимально комфортные для себя условия. Астролог говорит, что в конце лета вы охотно возьметесь за новое дело. Специалист советует потратить силы на то, чтобы восстановить отношения в семье. Если на работе все складывается замечательно, то связь с второй половинкой кажется шаткой. Поэтому эффект новизны и возрождения можно задействовать здесь. Просто проводите больше времени с любимым человеком и оказывайте ему знаки внимания.

Kозерог

Для Kозерога август станет одним из самых важных, сложных и непривычных месяцев. Это период глобальных трансформаций и возможности начать все заново. В конце лета у вас появится мужество, силы и огромное желание отбросить прошлое в сторону и просто начать все с нуля. Kозерог действительно в этом нуждается, так как оказался в тупике или же мечтает добиться гораздо большего. Смело экспериментируйте, выбирайтесь из зоны комфорта и пробуйте все новое!

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