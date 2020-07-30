Ці знака Зодіаку в серпні чекають нові старти і приємні потрясіння

Гороскоп на серпень 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірні і приємні потрясіння. Останній місяць літа готує для цих щасливчиків нові начала в різних життєвих сферах - від кохання до кар'єри і грошей.

Астрологічний прогноз склав відомий астролог Павло Глоба, давши кожному з представників цих сузір'їв слушні поради, пише Slovofraza. Фахівець рекомендує витискати з залишку літа максимум, щоб досягти небувалих висот.

Телець

Астролог каже Тельцю, що перші дні серпня можуть викликати відчуття дискомфорту. Це стане сигналом того, що час взятися за щось з самого початку. Вас це, безумовно може лякати, але незабаром ви зрозумієте, що час розлучатися зі старим настав. І це буде найбільш вірне рішення цього літа, бо Телець наткнеться на золоту жилу! Правильний старт обіцяє вам грандіозні дивіденди в підсумку.

Скорпіон

Скорпіону точно сподобається фініш літа. Глоба говорить, що ви будете готові палити за собою мости, а будь-які потрясіння стануть приємними. І все ж не варто валити все під нуль. Серпень стані місяцем пошуку для Скорпіона: експериментуйте, пробуйте себе і відмовтеся від звичних методів роботи. Саме зараз вийде відпрацювати нову виграшну стратегію, яка принесе вам прибуток і повагу.

Стрілець

Стрілець у серпні зануриться в максимально комфортні для себе умови. Астролог каже, що в кінці літа ви охоче візьметеся за нову справу. Фахівець радить витратити сили на те, щоб відновити стосунки в родині. Якщо на роботі все складається чудово, то зв'язок з другою половинкою видається хитким. Тому ефект новизни й відродження можна задіяти тут. Просто проводьте більше часу з коханою людиною і приділяйте їй увагу.

Козеріг

Для Козерога серпень стане одним з найбільш важливих, складних і незвичних місяців. Це період глобальних трансформацій і можливості почати все заново. В кінці літа у вас з'явиться мужність, сили та величезне бажання відкинути минуле в сторону і просто почати все з нуля. Козеріг дійсно цього потребує, бо опинився в глухому куті або ж мріє досягти набагато більшого. Сміливо експериментуйте, виходьте із зони комфорту і пробуйте все нове!

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