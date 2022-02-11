Что мы знаем о Полине - подруге "афериста из Тиндера": как она выглядит сейчас и чем занимается (фото)
История афериста из Tinder, которая легла в основу одноименного документального фильма от Netflix (оригинальное название - The Tinder Swindler) всколыхнула весь мир, а 31-летний "алмазный принц" Саймон Леваев (Шимон Хейад Хают) сразу стал "героем" Сети.
Его жертвы, которых предприимчивый мошенник оставил с огромными долгами, решились на весь мир поделиться своими историями и предостеречь других женщин от ошибок.
Среди "девушек" Леваева в фильме фигурирует и российская модель Полина Царенкова из Санкт-Петербурга. Мы решили рассказать вам все, что известно об этой девушке.
Кто такая Полина Царенкова
Хоть о девушке и шла речь в киноленте, но сама она закадровые комментарии не давала и своей историей с создателями байопика о Леваеве не делилась.
"В фильме не рассказывается, знала ли она об аферах Саймона или была его жертвой. Сама она пока не комментировала историю", - идет речь в короткой заметке журнала Холод.
Саймон представлял окружающим Полину как свою девушку (скриншот The Tinder Swindler)
К слову, среди посещаемых Сайоном городов действительно фигурирует Санкт-Петербург.
Так, в кадр попал его загранпаспорт с отметкой аэропорта Пулково.
Скриншот (holod.media)
Сама Полина на личной странице в Instagram была немногословна.
"Спасибо за вашу поддержку и любовь. Может быть, скоро у меня появится шанс рассказать о своей истории", - написала она.
В целом о самой девушке известно не так много.
Так, интернет-журнал BroDude пишет, что хобби Полины - верховая езда, теннис и волейбол.
С 15-ти лет Царенкова получала образование в США.
По словам журналистов, она работает в ювелирной компании, а также строит карьеру модели.
На странице Полины немало фото в брендовых нарядах, на борту частных авиа и снимки из бизнесс-класса самолетов.
Полина активно делится личными фото в соцсети (instagram.com/polina_tsarenkova)
На одном из снимков девушка запечатлена у бассейна, на фото отмечена геолокация – остров Миконос. Также стоит дата – 2018 год.
Примечательно, что именно в этот период и происходили события, описанные в фильме The Tinder Swindler.
Именно в 2018 году на острове Миконос вместе с Полиной и Саймоном отдыхала одна из жертв мошенника - жительница Стокгольма Пернилла Сьохольм.
Ей он представил модель как свою девушку.
Женщина искренне считала себя подругой афериста, она релаксировала и веселилась в его компания, не подозревая, что ее ждет впереди.
Что известно о романе Полины с Саймоном
В интервью для издания Super Полина поделилась подробностями отношений с Саймоном, которые длились 1 год и 2 месяца. По словам девушки, она также стала жертвой обаятельного афериста.
Пара познакомилась в Мюнхене, где училась Полина, опять же благодаря приложению Tinder.
Молодые люди путешествовали по миру и отдыхали на лучших курортах, Леваев платил за все со своего кармана, а о махинациях бойфренда модель и не подозревала.
Полина и Саймон были вместе больше года (скриншот: The Tinder Swindler)
Даже после публикации разгромной статьи в Интернет-издании VG, где мошенника вывели на чистую воду, Полина продолжала ему верить. Мужчина же винил во всем врагов, и делал это весьма убедительно.
Девушка пригласила Леваева к себе – в родительский дом. И только близкие люди открыли ей глаза на правду.
"Я поняла, какую допустила ошибку, поверив ему. Нельзя очаровываться молодыми людьми, что бы они ни пытались из себя представлять. Только позже, когда я уже стала трезво оценивать случившееся, все встало на свои места", - рассказала она.
Кто такой Саймон Леваев
Саймон Леваев притворялся сыном израильского миллионера советского происхождения, владельца компании LLD Diamonds Льва Леваева, и обманывал десятки женщин по всему миру.
Он влюблял в себя жертв дарил им дорогие подарки. Пускал пыль в глаза видимостью роскошной жизни, а затем выманивал баснословные суммы.
Сердобольные влюбленные девушки набирали кредиты в банках на десятки и даже сотни тысяч долларов, искренне считая, что спасают любимого от врагов.
В этом время Саймон тратил деньги сострадательной подруги на свою следующую жертву.
На самом деле компания LLD Diamonds никакого отношения к Саймону Леваеву не имеет.
Саймон Леваев (фото: vg.no)
Сейчас жертвы Саймона собирают пожертвования на платформе для сбора средств GoFundMe, чтобы покрыть свои долги.
Ранее мы писали, что в Британии задержали преступника, чье фото стало вирусным в Интернете - теперь женщины по всему миру признаются ему в любви.