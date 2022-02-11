Что мы знаем о Полине - подруге "афериста из Тиндера": как она выглядит сейчас и чем занимается (фото)

Его жертвы, которых предприимчивый мошенник оставил с огромными долгами, решились на весь мир поделиться своими историями и предостеречь других женщин от ошибок.

История афериста из Tinder, которая легла в основу одноименного документального фильма от Netflix (оригинальное название - The Tinder Swindler) всколыхнула весь мир, а 31-летний "алмазный принц" Саймон Леваев (Шимон Хейад Хают) сразу стал "героем" Сети.

Среди "девушек" Леваева в фильме фигурирует и российская модель Полина Царенкова из Санкт-Петербурга. Мы решили рассказать вам все, что известно об этой девушке.

Кто такая Полина Царенкова

Хоть о девушке и шла речь в киноленте, но сама она закадровые комментарии не давала и своей историей с создателями байопика о Леваеве не делилась.

"В фильме не рассказывается, знала ли она об аферах Саймона или была его жертвой. Сама она пока не комментировала историю", - идет речь в короткой заметке журнала Холод.

Саймон представлял окружающим Полину как свою девушку (скриншот The Tinder Swindler)

К слову, среди посещаемых Сайоном городов действительно фигурирует Санкт-Петербург.

Так, в кадр попал его загранпаспорт с отметкой аэропорта Пулково.

Скриншот (holod.media)

Сама Полина на личной странице в Instagram была немногословна.

"Спасибо за вашу поддержку и любовь. Может быть, скоро у меня появится шанс рассказать о своей истории", - написала она.

В целом о самой девушке известно не так много.

Так, интернет-журнал BroDude пишет, что хобби Полины - верховая езда, теннис и волейбол.

С 15-ти лет Царенкова получала образование в США.

По словам журналистов, она работает в ювелирной компании, а также строит карьеру модели.

На странице Полины немало фото в брендовых нарядах, на борту частных авиа и снимки из бизнесс-класса самолетов.

Полина активно делится личными фото в соцсети (instagram.com/polina_tsarenkova)

На одном из снимков девушка запечатлена у бассейна, на фото отмечена геолокация – остров Миконос. Также стоит дата – 2018 год.

Примечательно, что именно в этот период и происходили события, описанные в фильме The Tinder Swindler.

Именно в 2018 году на острове Миконос вместе с Полиной и Саймоном отдыхала одна из жертв мошенника - жительница Стокгольма Пернилла Сьохольм.

Ей он представил модель как свою девушку.

Женщина искренне считала себя подругой афериста, она релаксировала и веселилась в его компания, не подозревая, что ее ждет впереди.

Что известно о романе Полины с Саймоном

В интервью для издания Super Полина поделилась подробностями отношений с Саймоном, которые длились 1 год и 2 месяца. По словам девушки, она также стала жертвой обаятельного афериста.

Пара познакомилась в Мюнхене, где училась Полина, опять же благодаря приложению Tinder.

Молодые люди путешествовали по миру и отдыхали на лучших курортах, Леваев платил за все со своего кармана, а о махинациях бойфренда модель и не подозревала.

Полина и Саймон были вместе больше года (скриншот: The Tinder Swindler)

Даже после публикации разгромной статьи в Интернет-издании VG, где мошенника вывели на чистую воду, Полина продолжала ему верить. Мужчина же винил во всем врагов, и делал это весьма убедительно.

Девушка пригласила Леваева к себе – в родительский дом. И только близкие люди открыли ей глаза на правду.

"Я поняла, какую допустила ошибку, поверив ему. Нельзя очаровываться молодыми людьми, что бы они ни пытались из себя представлять. Только позже, когда я уже стала трезво оценивать случившееся, все встало на свои места", - рассказала она.

Кто такой Саймон Леваев

Саймон Леваев притворялся сыном израильского миллионера советского происхождения, владельца компании LLD Diamonds Льва Леваева, и обманывал десятки женщин по всему миру.

Он влюблял в себя жертв дарил им дорогие подарки. Пускал пыль в глаза видимостью роскошной жизни, а затем выманивал баснословные суммы.

Сердобольные влюбленные девушки набирали кредиты в банках на десятки и даже сотни тысяч долларов, искренне считая, что спасают любимого от врагов.

В этом время Саймон тратил деньги сострадательной подруги на свою следующую жертву.

На самом деле компания LLD Diamonds никакого отношения к Саймону Леваеву не имеет.

Саймон Леваев (фото: vg.no)