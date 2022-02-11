ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що ми знаємо про Поліну - подругу "афериста з Тіндера": як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 21:20
Що ми знаємо про Поліну - подругу "афериста з Тіндера": як вона виглядає зараз і чим займається (фото) Саймон представляв Поліну своєю дівчиною (скріншот The Tinder Swindler)
Автор: Styler

Історія афериста з Tinder, яка лягла в основу однойменного документального фільму від Netflix (оригінальна назва - The Tinder Swindler) сколихнула весь світ, а 31-річний "алмазний принц" Саймон Леваєв (Шимон Хейад Хают) відразу став "героєм" мережі.

Його жертви, яких заповзятливий шахрай залишив з величезними боргами, зважилися на весь світ поділитися своїми історіями та застерегти інших жінок від помилок.

Серед "дівчат" Леваєва у фільмі фігурує і російська модель Поліна Царенкова з Санкт-Петербурга. Ми вирішили розповісти вам усе, що відомо про цю дівчину.

Хто така Поліна Царенкова

Хоч про дівчину і йшла мова в кінострічці, але сама вона закадрові коментарі не давала і своєю історією з творцями байопіка про Леваєва не ділилася.

"У фільмі не розповідається, чи знала вона про афери Саймона або була його жертвою. Сама вона поки не коментувала історію", - йдеться в короткій замітці журналу Холод.

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Саймон представляв оточуючим Поліну як свою дівчину (скріншот: The Tinder Swindler)

До слова, серед відвідуваних Сайоном міст дійсно фігурує Санкт-Петербург.

Так, в кадр потрапив його закордонний паспорт з відміткою аеропорту Пулково.

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Скріншот (holod.media)

Сама Поліна на особистій сторінці в Instagram була небагатослівна.

"Спасибі за вашу підтримку і любов. Може бути, скоро у мене з'явиться шанс розповісти про свою історію", - написала вона.

В цілому про саму дівчину відомо не так багато.

Так, інтернет-журнал BroDude пише, що хобі Поліни - верхова їзда, теніс і волейбол.

З 15 років Царенкова отримувала освіту в США.

За словами журналістів, вона працює в ювелірній компанії, а також будує кар'єру моделі.

На сторінці Поліни чимало фото в брендових вбраннях, на борту приватних авіа і знімки з бізнес-класу літаків.

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Поліна активно ділиться особистими фото в соцмережі (фото: instagram.com/polina_tsarenkova)

На одному зі знімків дівчина зображена біля басейну. На фото зазначена геолокація - острів Міконос. Також стоїть дата - 2018 рік.

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Примітно, що саме в цей період і відбувалися події, описані у фільмі The Tinder Swindler.

Саме у 2018 році на острові Міконос разом з Поліною і Саймоном відпочивала одна з жертв шахрая - мешканка Стокгольма Пернілла Сьохольм.

Їй він представив модель як свою дівчину.

Жінка щиро вважала себе подругою афериста, вона релаксувала і веселилася в його компанії, не підозрюючи, що її чекає попереду.

Що відомо про роман Поліни та Саймона

В інтерв'ю для видання Super Поліна поділилася подробицями відносин із Саймоном, які тривали 1 рік та 2 місяці. За словами дівчини, вона також стала жертвою афериста.

Пара познайомилася в Мюнхені, де навчалася Поліна, знову ж таки завдяки додатку Tinder.

Молоді люди подорожували світом і відпочивали на найкращих курортах, Леваєв платив за все зі своєї кишені, а про махінації бойфренда модель і не підозрювала.

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Поліна та Саймон були разом понад рік (скриншот: The Tinder Swindler)

Навіть після публікації розгромної статті в Інтернет-виданні VG, де шахрая вивели на чисту воду, Поліна продовжувала йому вірити. Чоловік же звинувачував у всьому ворогів, і робив це дуже переконливо.

Дівчина запросила Леваєва до себе – до батьківського дому. І лише близькі люди відкрили їй очі на правду.

"Я зрозуміла, якої помилки припустилася, повіривши йому. Не можна зачаровуватися молодими людьми, що б вони не намагалися собою представляти. Тільки пізніше, коли я вже стала тверезо оцінювати те, що сталося, все стало на свої місця", - розповіла вона.

Хто такий Саймон Леваєв

Саймон Леваєв прикидався сином ізраїльського мільйонера радянського походження, власника компанії LLD Diamonds Льва Леваєва, і обманював десятки жінок по всьому світу.

Він закохував в себе жертв дарував їм дорогі подарунки. Пускав пил в очі видимістю розкішного життя, а потім виманював нечувані суми.

Жалісливі закохані дівчата набирали кредити в банках на десятки та навіть сотні тисяч доларів, щиро вважаючи, що рятують коханого від ворогів.

У цей час Саймон витрачав гроші співчутливої подруги на свою наступну жертву.

Насправді ж компанія LLD Diamonds ніякого відношення до Саймона Леваєва не має.

Що ми знаємо про Поліну - подругу &quot;афериста з Тіндера&quot;: як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Саймон Леваєв (фото: vg.no)

Зараз жертви Саймона збирають пожертви на платформі для збору коштів GoFundMe, щоб покрити свої борги.

Раніше ми писали, що в Британії затримали злочинця, чиє фото стало вірусним в Тепер жінки по всьому світу зізнаються йому в коханні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Схеми шахраїв
LITE
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022