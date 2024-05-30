Знадобиться пляшка води: стюардеса назвала лайфхак, який допоможе бути в безпеці в готелі

Часто люди під час відпочинку не почуваються в безпеці в готелі. Найбільшими загрозами безпеці в готелях є відсутність обладнання протипожежного захисту або систем безпеки. Стюардеса поділилась лайфхаком, який допоможе бути в спокої.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The sun .

Суть лайфхаку

Стюардеса Естер розповіла, щойно вона заселяється в готель, вона використовує унікальний метод, щоб "перевірити, чи немає нікого під ліжком, не дивлячись".

Вона кидає під ліжко пляшку з водою. Якщо вона не вилітає з іншого боку, то можливо під ліжком хтось є.

Також вона завжди ставить свою валізу біля дверей, щоб чути, якщо хтось намагається потрапити всередину номеру. Це може працювати з будь-яким громіздким предметом у кімнаті.

Вона також оглядає всю кімнату кожного разу, коли повертається, щоб переконатися, що ніхто не ховається в номері.

За словами дівчини одного разу на її колегу напали, тоді хтось був у гардеробі.

Додаткові заходи

Категорично не варто діставати ключ від вашого готелю в громадських місцях. Зазвичай на ключах написана назва готелю та номер вашої кімнати. Побачивши це, незнайомець може виявити бажання простежити за вами.

Впускайте персонал до свого номера тільки після того, як точно впевнитися, що це співробітник готелю. Можете поглянути у дверне вічко чи запитати на рецепції про такого працівника.

Якщо в номері є сейф, покладіть туди цінні речі, з якими приїхали. І хоча готельні сейфи не завжди є надійними, це краще, ніж просто розкласти речі на видних місцях.

Будьте обережні в переповнених місцях

Кишенькові злодії люблять працювати в місцях з інтенсивним рухом і де точно буде багато туристів. Коли ви перебуваєте в натовпі, вас легко можна штовхнуть, і це полегшує кишеньковим злодіям умови, щоб підібратися до вас і отримати доступ до ваших цінностей.

Зони з інтенсивним рухом, як правило, є місцями, де є відволікаючі фактори. Незалежно від того, чи перебуваєте ви на залізничному вокзалі, намагаючись спланувати свою подорож, чи робите селфі на популярній туристичній пам'ятці, ви, ймовірно, будете дезорієнтовані або зосереджені на чомусь іншому.

Одна з найпоширеніших тактик кишенькових крадіжок називається "штовхни і піди". Один злодій прикинеться, що випадково натрапив на вас, а його спільник обчистить ваші кишені, поки ви відволікаєтеся