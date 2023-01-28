Скільки може зберігатися часник, і чи має він термін придатності

Часник - одна з найпопулярніших приправ у світі, і більшість із нас використовує його майже щоразу, коли готує.

Скільки він може зберігатися вдома, і чи має термін придатності, розповіли у FoodNetwork.

Як довго зберігається часник?

Термін придатності часнику залежить від того, де ви його зберігаєте. Чим менше ви розбиваєте цибулину, тим довше вона зберігається.

Як довго зберігаються часникові цибулини?

Цілі цибулини часнику зберігаються від 3 до 6 місяців при правильному зберіганні далеко від тепла та вологи. Зберігайте лушпиння на цибулинах непошкодженим і вони лежатимуть довше.

Як довго зберігаються зубчики часнику?

Неочищені зубчики часнику залишені в оболонці, зберігаються близько 3 тижнів. Залишіть якомога більше лушпиння на зубчиках, щоб захистити їх від вологи.

Як довго зберігаються очищені зубчики часнику?

Цілі очищені зубчики часнику повинні зберігатися у холодильнику близько тижня.

Як зрозуміти, що часник зіпсувався?

Цибулини часнику повинні мати пухкі тверді зубчики, щільно вкриті білим або пурпуровим лушпинням. Не звертайте уваги, якщо ви бачите зморщене і коричневе лушпиння, або якщо зубчики м'які при натисканні. Зелені паростки на верхівці цибулини є ознакою неправильного зберігання, тому уникайте такого часнику.

Після очищення зубчики повинні бути тугими та білими або кольорами слонової кістки; коричневі плями або кашкоподібні плями є ознакою шлюбу та погіршення смаку.

Чи небезпечний зіпсований часник?

Хоча це трапляється рідко, зіпсований часник може спричинити захворювання. Часник може містити спори, що викликають ботулізм, які за певних умов можуть стати активними.

Всупереч низькому ризику, краще викидати часник з ознаками псування.