Знадобиться лише 25 хвилин: як приготувати хрін з вареним буряком на Великдень

На Великдень усі зазвичай готують хрін із буряком - гострий соус, який давно завоював серця українців. Його можна легко приготувати в домашніх умовах, і його смак нічим не поступається магазинному.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачненько та швиденько".
Для приготування хрону знадобляться всього 25 хвилин і такі інгредієнти:
Спочатку корінь хрону потрібно добре вимити та зняти шкірку.
Після цього наріжте хрін на тонкі слайси й відправте у блендер. Додайте холодну кип’ячену воду і перебийте до однорідності.
В результаті має вийти консистенція каші. Зокрема, якщо треба, то можна додати ще води.
Відварений буряк натріть на дрібній тертці, перемішайте в мисці з хроном та додайте сіль, цукор, оцет. Все перемішайте до однорідності.
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