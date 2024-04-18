Знадобиться лише 25 хвилин: як приготувати хрін з вареним буряком на Великдень

Список інгредієнтів

Для приготування хрону знадобляться всього 25 хвилин і такі інгредієнти:

хрін - 300 г

буряк варений - 3 шт.

вода - 150 мл

оцет 9% - 1 ч.л

сіль - 1/2 ч.л

цукор - 1 ч.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку корінь хрону потрібно добре вимити та зняти шкірку.

Після цього наріжте хрін на тонкі слайси й відправте у блендер. Додайте холодну кип’ячену воду і перебийте до однорідності.

В результаті має вийти консистенція каші. Зокрема, якщо треба, то можна додати ще води.

Відварений буряк натріть на дрібній тертці, перемішайте в мисці з хроном та додайте сіль, цукор, оцет. Все перемішайте до однорідності.