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Понадобится всего 25 минут: как приготовить хрен с вареной свеклой на Пасху

Рецепт приготовления хрена со свеклой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На Пасху все обычно готовят хрен со свеклой - острый соус, давно завоевавший сердца украинцев. Его можно легко приготовить в домашних условиях, и его вкус ничем не уступает магазинному.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смачненько та швиденько".

Список ингредиентов

Для приготовления хрена понадобятся всего 25 минут и такие ингредиенты:

  • хрен - 300 г
  • свекла вареная - 3 шт.
  • вода - 150 мл
  • уксус 9% - 1 ч.л
  • соль - 1/2 ч.л
  • сахар - 1 ч.л

Легкий способ приготовления

Сначала корни хрена нужно хорошо вымыть и снять кожуру.

После этого нарежьте хрен на тонкие слайсы и отправьте в блендер. Добавьте холодную кипяченую воду и перебейте до однородности.

В результате должна получиться консистенция каши. В частности, если нужно, то можно добавить еще воды.

Отварную свеклу натрите на мелкой терке, перемешайте в миске с хреном и добавьте соль, сахар, уксус. Все перемешайте до однородности.

 

Ранее врач рассказывал, полезен ли для здоровья хрен.

Также мы писали, что можно делать с остатками паски.

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хрінПасха