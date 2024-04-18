Понадобится всего 25 минут: как приготовить хрен с вареной свеклой на Пасху

На Пасху все обычно готовят хрен со свеклой - острый соус, давно завоевавший сердца украинцев. Его можно легко приготовить в домашних условиях, и его вкус ничем не уступает магазинному.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смачненько та швиденько".
Для приготовления хрена понадобятся всего 25 минут и такие ингредиенты:
Сначала корни хрена нужно хорошо вымыть и снять кожуру.
После этого нарежьте хрен на тонкие слайсы и отправьте в блендер. Добавьте холодную кипяченую воду и перебейте до однородности.
В результате должна получиться консистенция каши. В частности, если нужно, то можно добавить еще воды.
Отварную свеклу натрите на мелкой терке, перемешайте в миске с хреном и добавьте соль, сахар, уксус. Все перемешайте до однородности.
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