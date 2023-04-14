Корисний хрін чи ні? Лікар розповів усю правду про пекучий коренеплід

Хрін - це коренеплід, який відомий в Україні з давніх-давен. За свої відносно великі розміри хрін в англомовних країнах називають кінською редискою. Зараз найчастіше хрін вживають у Великдень, цей корінь є обов'язковим атрибутом великоднього кошика.

Але чи корисно вживати цей пекучий коренеплід, розповів сімейний лікар Михайло Цуряк у Instagram.

Які вітаміни є в хріні?

вітамін С;

ефірна та гірчична олії;

каротин;

біофлавоноїди;

прості вуглеводи (глюкоза, галактоза).

Всі ці речовини корисні за певних умов. Хрін допоможе, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям:

хронічний гастрит зі зниженою кислотністю;

холецистит зі зниженим тонусом жовчовивідних шляхів;

запори;

анорексія (відсутність апетиту);

хронічні бронхіти з в'язким мокротинням.

Кому не можна вживати хрін

Небажано використовувати хрін при підвищеній кислотності шлунка, запальних процесах у кишечнику, хронічних хворобах нирок, під час вагітності та дітям до 10 років.

Як вживати хрін, щоб він мав найбільшу користь для вашого організму?