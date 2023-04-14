Корисний хрін чи ні? Лікар розповів усю правду про пекучий коренеплід
Хрін - це коренеплід, який відомий в Україні з давніх-давен. За свої відносно великі розміри хрін в англомовних країнах називають кінською редискою. Зараз найчастіше хрін вживають у Великдень, цей корінь є обов'язковим атрибутом великоднього кошика.
Але чи корисно вживати цей пекучий коренеплід, розповів сімейний лікар Михайло Цуряк у Instagram.
Які вітаміни є в хріні?
- вітамін С;
- ефірна та гірчична олії;
- каротин;
- біофлавоноїди;
- прості вуглеводи (глюкоза, галактоза).
Всі ці речовини корисні за певних умов. Хрін допоможе, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям:
- хронічний гастрит зі зниженою кислотністю;
- холецистит зі зниженим тонусом жовчовивідних шляхів;
- запори;
- анорексія (відсутність апетиту);
- хронічні бронхіти з в'язким мокротинням.
Кому не можна вживати хрін
Небажано використовувати хрін при підвищеній кислотності шлунка, запальних процесах у кишечнику, хронічних хворобах нирок, під час вагітності та дітям до 10 років.
Як вживати хрін, щоб він мав найбільшу користь для вашого організму?
- Хрін повинен бути ретельно вимитий та почищений.
- У їжу вживайте лише корінь.
- Хрін має бути сирим (при термічній обробці все корисне руйнується).
- Не слід додавати до нього оцет чи інші консерванти.
- Хрін можна комбінувати з іншими овочами (наприклад, буряком).
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