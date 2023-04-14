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Корисний хрін чи ні? Лікар розповів усю правду про пекучий коренеплід

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П'ятниця 14 квітня 2023 09:19
Корисний хрін чи ні? Лікар розповів усю правду про пекучий коренеплід Фото: Чи корисний хрін для здоров'я (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хрін - це коренеплід, який відомий в Україні з давніх-давен. За свої відносно великі розміри хрін в англомовних країнах називають кінською редискою. Зараз найчастіше хрін вживають у Великдень, цей корінь є обов'язковим атрибутом великоднього кошика.

Але чи корисно вживати цей пекучий коренеплід, розповів сімейний лікар Михайло Цуряк у Instagram.

Які вітаміни є в хріні?

  • вітамін С;
  • ефірна та гірчична олії;
  • каротин;
  • біофлавоноїди;
  • прості вуглеводи (глюкоза, галактоза).

Всі ці речовини корисні за певних умов. Хрін допоможе, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям:

  • хронічний гастрит зі зниженою кислотністю;
  • холецистит зі зниженим тонусом жовчовивідних шляхів;
  • запори;
  • анорексія (відсутність апетиту);
  • хронічні бронхіти з в'язким мокротинням.

Кому не можна вживати хрін

Небажано використовувати хрін при підвищеній кислотності шлунка, запальних процесах у кишечнику, хронічних хворобах нирок, під час вагітності та дітям до 10 років.

Як вживати хрін, щоб він мав найбільшу користь для вашого організму?

  • Хрін повинен бути ретельно вимитий та почищений.
  • У їжу вживайте лише корінь.
  • Хрін має бути сирим (при термічній обробці все корисне руйнується).
  • Не слід додавати до нього оцет чи інші консерванти.
  • Хрін можна комбінувати з іншими овочами (наприклад, буряком).

Дізнайтеся також, скільки цього року коштуватиме великодній кошик.

Крім того, вам буде цікаво прочитати, дієтолог назвала продукти, які "ощасливлять" організм.

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