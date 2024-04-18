Понадобится всего 25 минут: как приготовить хрен с вареной свеклой на Пасху

На Пасху все обычно готовят хрен со свеклой - острый соус, давно завоевавший сердца украинцев. Его можно легко приготовить в домашних условиях, и его вкус ничем не уступает магазинному.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал "Смачненько та швиденько".

Список ингредиентов

Для приготовления хрена понадобятся всего 25 минут и такие ингредиенты:

хрен - 300 г

свекла вареная - 3 шт.

вода - 150 мл

уксус 9% - 1 ч.л

соль - 1/2 ч.л

сахар - 1 ч.л

Легкий способ приготовления

Сначала корни хрена нужно хорошо вымыть и снять кожуру.

После этого нарежьте хрен на тонкие слайсы и отправьте в блендер. Добавьте холодную кипяченую воду и перебейте до однородности.

В результате должна получиться консистенция каши. В частности, если нужно, то можно добавить еще воды.

Отварную свеклу натрите на мелкой терке, перемешайте в миске с хреном и добавьте соль, сахар, уксус. Все перемешайте до однородности.