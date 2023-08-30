Значна частина пенсіонерів може втратити виплати: хто та чому це станеться

У кого можуть забрати пенсії

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що виплат можуть позбавити тих, хто:

тимчасово проживає за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії

визнаний безвісно зниклим чи оголошено померлим у встановленому законом порядку

має статус особи зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"

не отримував пенсію протягом шести місяців поспіль в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, чи в разі відсутності протягом шести місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій

не проходив фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством

До речі, законопроєкт пропонує відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб.

Що зміниться у нарахуванні стажу

До повномасштабного вторгнення РФ Пенсійні фонди України та Росії могли обмінюватися документами для засвідчення трудового стажу певної людини на території іншої країни.

Однак зараз такий документообіг та контакти неможливі.

Крім того, Україна вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення.

Таким чином право на призначення пенсії в Україні втратять:

громадяни України, які набули стаж в інших державах-учасницях СНД. Це Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

військовослужбовці, які отримували пенсію відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей

співробітники органів внутрішніх справ, які отримували пенсію відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав-учасниць СНД

Скриншот: itd.rada.gov.ua