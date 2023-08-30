Значительная часть пенсионеров может потерять выплаты: кто и почему это произойдет

Некоторые категории украинских пенсионеров могут лишиться своих выплат. Это может произойти, если у ПФУ не будет соответствующих обращений или документов. К тому же, планируют внести изменения в начисление страхового стажа.
Об этом говорится в законопроекте №9453.
В объяснительной записке к законопроекту говорится, что выплат могут лишить тех, кто:
Кстати, законопроект предлагает восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц.
До полномасштабного вторжения РФ Пенсионные фонды Украины и России могли обмениваться документами для удостоверения трудового стажа человека на территории другой страны.
Однако сейчас такой документооборот и контакты невозможны.
Кроме того, Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения.
Таким образом, право на назначение пенсии в Украине потеряют:
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Напомним, что для получения выплат пенсионерам необходимо обновлять и проверять свои данные в ПФУ.
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