RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Значительная часть пенсионеров может потерять выплаты: кто и почему это произойдет

Кто из пенсионеров может потерять деньги (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторые категории украинских пенсионеров могут лишиться своих выплат. Это может произойти, если у ПФУ не будет соответствующих обращений или документов. К тому же, планируют внести изменения в начисление страхового стажа.

Об этом говорится в законопроекте №9453.

У кого могут забрать пенсии

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что выплат могут лишить тех, кто:

  • временно проживает за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии
  • признан без вести пропавшим или объявлен умершим в установленном законом порядке
  • имеет статус лица пропавшей без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"
  • не получал пенсию в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий
  • не проходил физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством

Кстати, законопроект предлагает восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц.

Что изменится в начислении стажа

До полномасштабного вторжения РФ Пенсионные фонды Украины и России могли обмениваться документами для удостоверения трудового стажа человека на территории другой страны.

Однако сейчас такой документооборот и контакты невозможны.

Кроме того, Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения.

Таким образом, право на назначение пенсии в Украине потеряют:

  • граждане Украины, которые приобрели стаж в других государствах-участниках СНГ. Это Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
  • военнослужащие, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей
  • сотрудники органов внутренних дел, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Напомним, что для получения выплат пенсионерам необходимо обновлять и проверять свои данные в ПФУ.

Читайте также, какие законные прибавки к пенсии могут получить пенсионеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в Україні