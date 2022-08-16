Що значить розбита чашка у вівторок, середу чи інший день: запам'ятайте ці прикмети

Здавна люди вірили, що розбитий посуд має символічне значення. Причому прикмети різнилися від того, в який саме день тижня трапилася халепа, а також хто розбив - жінка чи чоловік. Особливого значення мала символічність розбитої чашки.

Про це пише Meta .

Значення розбитої чашки в різні дні тижня

Понеділок. Хоча цей день у багатьох культурах вважається нещасливим, з розбитою чашкою все трохи інакше. Це свого роду знак, що прийшов слушний час для нових починань. Інша прикмета говорить, що скоро ви отримаєте запрошення в гості.

Вівторок. Вас чекає незапланована зустріч або ж приємні звістки, пов’язані з родичами.

Середа. Чашка, розбита в цей день, означала несподіваний прибуток: подарунок, знахідку, позачергову премію.

Четвер. Розбите горнятко в цей день тижня могло значити візит приємних гостей, родичів.

П’ятниця. Ви отримаєте позитивні емоції від знайомства з людиною, яка надасть вам допомогу у якихось справах.

Субота. Чекайте на визнання ваших професійних якостей у вигляді премії або просування по службі.

Неділя. На вас чекає "біла смуга", пов'язана з успіхом у справах.

Хто розбив чашку - чоловік чи жінка

Якщо холостий хлопець або дівчина ненавмисне розбиває чашку, скоро він чи вона може стати до шлюбу.

Для зарученої дівчини така халепа не до добра. Особливо, якщо чашка подарована нареченим. Це може означати розрив заручин.

Якщо посуд розбила заміжня жінка, вона мая насторожитися. Можливо, біля чоловіка крутиться розлучниця. Таке ж значення має розбита чашка й для одруженого чоловіка.

Іноді побутова неприємність може сигналізувати про пристріт. Особливо, коли чашку випадково розбиває малюк.