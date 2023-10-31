Змушують виступати перед окупантами. Як у Росії карають артистів, які проти війни в Україні

Перший пішов

У лютому 2022 року соліст гурту "Звери" Роман Білик засудив повномасштабне вторгнення РФ до України. На сторінках гурту в соціальних мережах також були антивоєнні дописи, проте сьогодні вони видалені.

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А сам Білик почав їздити з концертами для російських військових. У серпні він разом із гітаристом "Звірів" Германом Осіповим виступив перед бійцями спецпідрозділу, який започаткували на базі "МВС ДНР".

Роман Білик приїхав на Донбас, щоб мати змогу заробляти в Росії (фото: t.me/WarGonzo)

Колишні колеги з України не промовчали.

"У тебе завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалаєчником співав пісні", - звернувся до Білика Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков публічно звернувся до Романа Білика (скриншот)

Відомо, що Роман Білик нібито припинив їздити до Криму після анексії у 2014 році, як гурт "Звери" в повному складі. Однак колишня директорка гурту каже, що насправді це не так.

За її словами, поїздки Білика ретельно приховували: квитки на ім'я музиканта купували його співробітники, а сам Білик стежив, щоб ніхто з оточення не публікував знімків з поїздок.

Музичний продюсер фільму "Лето", де знімався Роман, каже, що той дуже залежить від думки оточення.

"Рома - провінційний хлопчик, який дуже переживає за свій столичний статус. Він дуже залежить від оточення, в якому знаходиться. Він - чехівський персонаж, "людина у футлярі", яка повірила у костюм, у який його одягли", - каже чоловік.

Влітку 2023 року, саме тоді коли Білик почав виступати для окупантів, у нього почалися проблеми з "законом". Його навіть перевіряли на предмет допомоги ЗСУ. Під питанням стояли також усі заплановані концерти.

Однак після поїздки на Донбас усе відбулося ніби за годинником. Співрозмовники видання "Медуза" вважають, що Романа Білика просто "зламали".

Як "неугодних" артистів карають у Росії

"У суспільства в Росії немає жодного контролю над владою. Тому будь-який виступ на користь України - це ніби ти виходиш з окопу, і тебе розстрілюють. Може, просто пальцем погрожують. Можливо стоп-лист. А можуть посадити. Це правила гри, вони відомі. Варіантів два: чи ти мовчиш, чи кирдик концертам. Тому всі причаїлися, принишкли, опустили голови - обрали перший варіант", - каже анонімний музикант.

Після публікації антивоєнних дописів він дізнався, що його проєкти закривають, і він залишається без заробітку. Згодом артисту повідомили, що для "очищення карми" потрібно допомогти дітям. Тільки "правильним" дітям - викрадених Росією з тимчасово окупованих територій України.

"Покарання не в тому, щоб я допомагав дітям. Це владу найменше цікавить. А в тому, щоб я це опублікував у соцмережах. Я думаю, можна навіть не допомагати, але головне опублікувати", - каже співрозмовник журналістів.

Так працює машина пропаганди.

Крім Романа Білика, пропозицію "підтримати спецоперацію" приносили й солісту "ДДТ" Юрію Шевчуку. Він також повинен був поширювати наративи Кремля в обмін на дозвіл проводити концерти. Проте Шевчук від цього відмовився.

Офіційна причина скасування концертів - перенесений Шевчуком інфаркт міокарда.

Тому ті російські артисти, які висловили свою позицію, не дивуються тим, хто обрав мовчання. Адже так простіше.