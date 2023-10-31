Заставляют выступать перед оккупантами. Как в России наказывают артистов, которые против войны в Украине

Первый пошел

В феврале 2022 года солист группы "Звери" Роман Билык осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. На страницах группы в социальных сетях были антивоенные сообщения, однако сегодня они удалены.

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Сам Билык начал ездить с концертами для российских военных. В августе он вместе с гитаристом "Зверей" Германом Осиповым выступил перед бойцами спецподразделения, которое основали на базе "МВД ДНР".

Роман Билык приехал на Донбасс, чтобы иметь возможность зарабатывать в России (фото: t.me/WarGonzo)

Бывшие коллеги из Украины не промолчали.

"У тебя всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго о Мариуполе. О городе, который сравняли с землей те, для которых ты со своим балалаечником пел песни", - обратился к Билыку Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков публично обратился к Роману Билыку (скриншот)

Известно, что Роман Билык прекратил ездить в Крым после аннексии в 2014 году, как группа "Звери" в полном составе. Однако бывший директор группы говорит, что на самом деле это не так.

По ее словам, поездки Билыка тщательно скрывали: билеты на имя музыканта покупали его сотрудники, а сам Билык следил, чтобы никто из окружения не публиковал снимков из поездок.

Музыкальный продюсер фильма "Лето", где снимался Роман, говорит, что он очень зависит от мнения окружения.

"Рома - провинциальный мальчик, очень переживающий за свой столичный статус. Он очень зависит от окружения, в котором находится. Он - чеховский персонаж, "человек в футляре", который поверил в костюм, в который его одели", - говорит мужчина.

Летом 2023 года, именно тогда, когда Билык начал выступать для оккупантов, у него начались проблемы с "законом". Его даже проверяли на предмет помощи ВСУ. Под вопросом стояли все запланированные концерты.

Однако после поездки на Донбасс все случилось как по часам. Собеседники издания "Медуза" считают, что Романа Билыка просто "сломали".

Как "неугодных" артистов наказывают в России

"У общества в России нет никакого контроля над властью. Поэтому любое выступление в пользу Украины - это будто ты выходишь из окопа, и тебя расстреливают. Может, просто пальцем угрожают. Возможно стоп-лист. А могут посадить. Это правила игры, они известны. Вариантов два: ты молчишь, или кирдык концертам. Поэтому все притаились, притихли, опустили головы - выбрали первый вариант", - говорит анонимный музыкант.

После публикации антивоенных сообщений он узнал, что его проекты закрывают, и он остается без заработка. Впоследствии артисту сообщили, что для "очищения кармы" нужно помочь детям. Только "правильным" детям - похищенным Россией с временно оккупированных территорий Украины.

"Наказание не в том, чтобы я помогал детям. Это власть меньше всего интересует. А в том, чтобы я это опубликовал в соцсетях. Я думаю, можно даже не помогать, но главное опубликовать", - говорит журналист.

Так работает машина пропаганды.

Кроме Романа Билыка, предложение "поддержать спецоперацию" приносили и солисту "ДДТ" Юрию Шевчуку. Он также должен был распространять нарративы Кремля в обмен на разрешение проводить концерты. Однако Шевчук от этого отказался.

Официальная причина отмены концертов - перенесенный Шевчуком инфаркт миокарда.

Поэтому те российские артисты, которые выразили свою позицию, не удивляются тем, кто выбрал молчание. Так ведь проще.