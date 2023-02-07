Не змогли застосувати автодрабину: у Києві припарковані машини заважали швидко загасити пожежу

У Києві в Голосіївському районі в понеділок, 6 лютого, сталась пожежа в офісному приміщені на 17 поверсі багатоповерхівки. Через припарковані авто рятувальники не змогли застосувати автодрабину для гасіння вогню ззовні.

Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України в Facebook .

Де трапилась пожежа

Інформацію про пожежу на останньому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Василя Касіяна, 2/1 рятувальники отримали 6 лютого о 22:48.

На місці бійці виявили загоряння, яке сталось на одному із балконів на 17-му поверсі із розповсюдженням полум’я всередину офісного приміщення.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели з будівлі 2 осіб на свіже повітря.

"О 0:00 займання було локалізовано на площі 70 квадратних метрів та о 0:17, 7 лютого - ліквідовано", - розповіли в ДСНС.

У Києві виникла пожежа на 17 поверсі (facebook.com/DSNSKyiv)

Припарковані авто заважали загасити пожежу

Рятувальники додали, що через запарковану приватними машинами прибудинкову територію гасіння пожежі було ускладнено, тому що вони не змогли достатньо близько під’їхати до місця події.

Крім того, через цю ж причину не було можливості задіяти автодрабину, за допомогою якої можна було б організувати гасіння ззовні.

Тому рятувальники прокладали "рукавну лінію", що забирало дорогоцінний час, аби можна було ліквідовувати пожежу з середини будівлі.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

У Києві припарковані авто заважали загасити пожежу (facebook.com/DSNSKyiv)