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Не смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожар

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 11:45
Не смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожар Припаркованные авто в Киеве мешали тушить пожар (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Голосеевском районе в понедельник, 6 февраля, произошел пожар в офисном помещении на 17 этаже многоэтажки. Из-за припаркованных авто спасатели не смогли применить автолестницу для тушения огня снаружи.

Об этом сообщили на странице Главного управления ГСЧС Украины в Facebook.

Где случился пожар

Информацию о пожаре на последнем этаже многоэтажного жилого дома по улице Василия Касияна, 2/1 спасатели получили 6 февраля в 22:48.

На месте бойцы обнаружили возгорание, которое произошло на одном из балконов на 17 этаже с распространением пламени внутрь офисного помещения.

Во время тушения пожара спасатели вывели из здания 2 человека на свежий воздух.

"В 0:00 возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров и в 0:17, 7 февраля - ликвидировано", - рассказали в ГСЧС.

Не смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожарНе смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожарВ Киеве возник пожар на 17 этаже (facebook.com/DSNSKyiv)

Припаркованные автомобили мешали потушить пожар

Спасатели добавили, что из-за запаркованной частными машинами придомовой территории тушение пожара было затруднено, так как они не смогли достаточно близко подъехать к месту происшествия.

Кроме того, по этой же причине не было возможности задействовать автолестницу, с помощью которой можно было бы организовать тушение снаружи.

Поэтому спасатели прокладывали "рукавную линию", что забирало драгоценное время, чтобы можно было ликвидировать пожар изнутри здания.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Не смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожарНе смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожарНе смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожарНе смогли применить автолестницу: в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожарВ Киеве припаркованные автомобили мешали потушить пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее мы сообщали, что в селе Софиевская Борщаговка работникам ГСЧС из-за припаркованных авто понадобилось много времени, чтобы добраться до места пожара.

Также мы писали, что в центре Киева неадекват бросал из окна на машины банки и спортивный инвентарь.

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