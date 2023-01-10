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Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото)

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Софіївська Борщагівка, Вівторок 10 січня 2023 17:33
Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото) Під Києвом автомобілі заважали загасити пожежу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Софіївська Борщагівка Київської області 10 січня сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Рятувальники через припарковані авто втратили багато часу, щоб дістатися до місця події.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області у Facebook.

Як рятувальники ліквідували пожежу

Пожежа виникла на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. По прибуттю рятувальники встановили, що палає кухня, балкон та видно сильне задимлення.

Під час гасіння вогню було евакуйовано 6 осіб.

Однак, через щільно припарковані авто рятувальники втратили багато дорогоцінного часу. На щастя, обійшлось без жертв.

У ДСНС закликали водіїв паркувати власні автомобілі так, щоб вони не заважали проїзду спеціального транспорту.

"Наступного разу це може коштувати чийогось життя", - додали в пресслужбі.

Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото)Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото)Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото)

У Софіївській Борщагівці припарковані авто заважали ліквідовувати пожежу (facebook.com/MNSKOB)

Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку.

Також ми писали, що у Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто.

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ДСНС рятувальники Пожежа