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Зміцнюють імунітет та борються з бактеріями: 5 продуктів, які потрібно їсти раз на тиждень

Які продукти повинні бути у раціоні людини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі корисні продукти обов'язково повинні бути у раціоні людина хоча б раз у тиждень. Вони наситять організм вітамінами та вбережуть від хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Ольги Дорош в Instagram.

Риба

За словами експерта, хоча б 2 рази на тиждень варто їсти рибу. В ідеалі це повинна бути червона риба, скумбрія, оселедець та тунець.

Порція - орієнтовно 140 г.

Як відомо, основна користь риби в Омега-3, яка міститься в її складі. Ця речовина відрізняється протизапальними властивостями та допомагає мозку побороти пошкодження, що були викликані старінням. Також Омега-3 приходить на допомогу, коли організму потрібно боротися з токсинами, які містяться в забрудненому середовищі.

Горіхи

В ідеалі необхідно зʼїдати невеличку жменьку горіхів (грам 20-30) щодня.

Горіхи корисні для суглобів, м'язів, серця, очей. Вони зміцнюють імунітет, надають сяйво волоссю, запобігають ламкості нігтів, а ще знижують ризик вірусних захворювань. Також рекомендується регулярно вживати людям з хворобами печінки, нирок або кишківника, але звісно не перевищувати норму.

Субпродукти

Нутриціолог каже, що це джерело гемового заліза, яке потрібне для утворення гемоглобіну, та вітамінів групи B, магнію, цинку, селену. Це все важливо для роботи мʼязів, нервів, формування кісток та роботи щитоподібної залози.

До того ж це чудове джерело білка, яке доступне за ціною.

Субпродукти діляться на дві категорії: до першої відносяться печінка, нирки, язик, мізки, серце. До другої - рубець, голови, легені, вуха, суглоби і кістки.

Перша група - основа для дуже багатьох делікатесних страв (паштетів, котлет і стейків). Друга менш калорійна, зате цінна білками сполучної тканини (колагеном і еластином) і мінеральними речовинами, що дозволяють готувати з них наваристі супи і заливні страви.

Бобові

Ольга Дорош радить додавати бобові в супи (горох, квасолю, сочевицю), гарніри (пюре з сочевиці чи гороху, нут чудово поєднується з рисом, булгуром), в омлети (квасолю).

Також з квасолі й сочевиці можна робити котлети.

Бобові, так само як і м'ясо містять білок, залізо, цинк. Крім цього, до їх складу входять нутрієнти, характерні для рослинної їжі, наприклад, клітковина, фолати і калій. Квасоля містить невелику кількість насичених жирів та солі, але не містить холестерин.

Кисломолочні продукти

Такий продукт потрібно вживати 1-2 порції дорослим щодня.

"Хто не любить та має алергію - обирайте рослинні альтернативи додатково збагачені кальцієм, не просто рослинне молоко чи тофу", - йдеться у повідомленні

Бактерії, які містяться в кисломолочних продуктах, виробляють молочну кислоту. Вона, своєю чергою, є будівельним матеріалом для клітин. Молочна кислота ще знищує бактерії, які шкідливі для людського організму, і виділяє ферменти, які допомагають засвоєнню білка.

 

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