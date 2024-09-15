Зміцнить імунітет та допоможе схуднути. Додайте цей продукт у воду і будете здорові

Куркума - спеція, яку більшість із нас має на кухні. Цей жовтий порошок покращує травлення та очищає організм від токсинів, а також сприяє зниженню ваги та покращує зовнішній вигляд шкіри.

Чому варто пити воду з куркумою щодня та в який час доби це найкраще робити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про куркуму

Куркума (Curcuma longa L.) - це вид багаторічних трав'янистих рослин родини імбирних. Рослина вирощується в країнах з тропічним кліматом, в Україні відома в основному як спеція в порошкоподібному вигляді.

Куркума низькокалорійна, багата клітковиною, а також вітамінами Е і К і вітамінами групи В, кальцієм, залізом, магнієм, калієм, фосфором, натрієм і цинком. Однак куркума зобов’язана своїми цілющими властивостями насамперед наявності куркуміну, який є поліфенолом і має сильні протизапальні, антиоксидантні та знеболюючі властивості.

Його антиоксидантні властивості допомагають боротися з вільними радикалами і таким чином усувають запалення в організмі. Куркумін також має противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості.

Багато наукових досліджень довели, що куркумін також має протиракові властивості. Він бореться з вільними радикалами, запобігає розвитку раку, вбиває ракові клітини та пригнічує розвиток наявних пухлин. Він також підтримує лікування раку, підвищує ефективність хіміотерапії та променевої терапії, зменшує її побічні ефекти та продовжує життя хворих на рак.

Корисні властивості куркуми

Допомогає схуднути

Куркума підтримує роботу травної системи, збільшує вироблення жовчі жовчним міхуром, тим самим прискорюючи і покращуючи травлення. Її варто вживати при вживанні важкоперетравлюваної їжі, оскільки вона сприяє перетравленню жирів з їжі. Вона також усуває газоутворення, здуття живота та запори. Ефективна система травлення впливає на правильний обмін речовин, що сприяє підтримці належної ваги та втраті непотрібних кілограмів.

Покращує стан шкіри

Антиоксиданти, що містяться в куркумі, борються з вільними радикалами, які відповідають за процеси старіння організму, особливо помітні на шкірі. Завдяки цьому щоденне вживання води з куркумою зміцнить і вирівняє ваш колір обличчя, а також поверне сяйво та молодий вигляд вашій шкірі.

Очищає організм

Напій з куркумою також підтримує роботу печінки та стимулює її виробляти ферменти, які допомагають цьому органу розщеплювати токсини та очищати кров. Покращує травлення і підтримує перистальтику кишечника, що благотворно впливає на роботу печінки.

Зміцнює імунітет

Куркумін, що міститься в куркумі, є антиоксидантом, який має противірусні, антибактеріальні та протипухлинні властивості. Ці властивості означають, що вода з куркуми підвищує імунітет і запобігає пошкодженню, спричиненому вільними радикалами. Ліпополісахарид, присутній в куркумі, також має антибактеріальні та противірусні властивості, тому вживання води з куркумою під час інфекції значно прискорює одужання та запобігає повторним захворюванням.

Підтримує роботу серця

Куркумін запобігає накопиченню відкладень холестерину в кровоносних судинах і знижує рівень холестерину ЛПНЩ у крові. Також покращує роботу ендотелію судин. Завдяки цьому він підтримує роботу серця і всієї кровоносної системи, а також знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт або інсульт.

Знижує рівень цукру в крові

Напій з куркуми регулює рівень інсуліну в крові, запобігаючи розвитку інсулінорезистентності та сприяючи лікуванню діабету.

Рецепт води з куркумою

Приготування води з куркумою займе багато часу, і вам знадобляться всього чотири інгредієнти:

1/2 чайної ложки куркуми,

сік 1/2 лимона,

1 склянка теплої води,

щіпка чорного перцю,

1 чайна ложка меду.

У склянку теплої, але не гарячої води додайте куркуму, лимонний сік, щіпку перцю і, за бажанням, мед за смаком. Перемішайте і відразу випийте, не даючи куркумі опуститися на дно.

Коли пити воду з куркумою - на ніч чи вранці?

Щоб скористатися всіма перевагами куркуми для здоров’я, найкраще випивати одну склянку напою з куркуми щодня натщесерце щоранку.

Однак слід пам'ятати, що не всім таке лікування може принести користь, оскільки існують суттєві протипоказання до споживання підвищених доз куркуми.