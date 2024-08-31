Ця диво-настоянка допоможе при інфекціях та артриті. Зробити її може кожен

З золототисячника можна приготувати лікувальну настоянку, яка допоможе при поширених проблемах сечовидільної та травної систем. Напій рекомендується при набряках і затримці води в організмі, інфекціях, а також при артриті.

Як зробити таку настоянку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що відомо про золототисячник?

Настоянка золотарника - це водно-спиртовий екстракт, виготовлений з квітучої трави рослини з латинською назвою Solidago. У фітотерапії використовують три види рослин: золотушник звичайний (S. virgaurea), золотушник пізній, також званий золотушник гігантський (S. gigantea, інакше: S. serotina) і золотушник канадський (S. canadenssis). Перші два мають особливе значення в нашій країні.

Ці багаторічні рослини цвітуть жовтим кольором і є традиційною лікарською сировиною. З них готують такі препарати, як сироп, мед або настоянка. Останній характеризується значною довговічністю, тому використовувати його властивості можна до наступного трав’яного сезону.

Так виглядає золототисячник (фото: wikipedia.org)

Від чого допомагає настоянка золототисячника?

Настоянка золотарника містить численні діючі речовини. До них відносяться протизапальні, сечогінні і болезаспокійливі терпенглікозиди, а також дубильні речовини (надають в'яжучу дію на слизові оболонки і протидіарейні) і флавоноїди, що зменшують проникність кровоносних судин.

Він також містить протигрибкові тритерпенові сапоніни та полісахариди, які підтримують мікрофлору кишечника, тим самим стимулюючи імунну систему. Крім того, ефірні масла і барвники жовтого каротину підтримують здоров'я шкіри і хороший зір.

Завдяки цим властивостям настоянку золототисячника використовують при таких проблемах, як:

інфекції та запалення сечовивідних шляхів,

статеві інфекції,

камені в нирках,

гіперплазія простати,

грибкові інфекції,

бактеріальна діарея,

набряки ніг і тіла,

аутоімунні захворювання, в тому числі ревматичні.

Зовнішньо екстракти золототисячника використовують для лікування ран і шкірних інфекцій, у тому числі спричинених бактеріями та патогенними грибами, такими як Candida albicans. Вони також знімають запальні болі в суглобах.

Протипоказання до лікування настоянкою золототисячника

У настоянки золототисячника є важливі протипоказання. Вони поширюються на всі алкогольні напої, які не можна вживати вагітним і жінкам, які годують груддю, а також дітям і неповнолітнім, а також тим, хто приймає ліки, які можуть взаємодіяти з етанолом.

Сам золотарник не можна вживати майбутнім мамам і дітям до 12 років, а також людям з алергією на рослини з сімейства складноцвітих. Пацієнтам з інгаляційною алергією та астмою слід бути обережними.

Настоянку та інші препарати з золототисячника не рекомендують приймати при: гіпертонії, прийомі сечогінних (відводних), а також при хронічних запаленнях або нирковій недостатності. Також вони не підходять при порушеннях кровообігу, які є наслідком захворювань цієї системи.

Як приготувати настоянку золототисячника?

Це можна зробити двома способами, залежно від форми сировини. Для цих двох настоянок необхідно дотримуватися різних дозувань.

Рецепт настоянки свіжої трави золототисячника:

100 г подрібненої квітучої трави золототисячника треба залити 0,4 л гарячої горілки. Ємність необхідно щільно закрити і залишити в темному місці на 2 тижні, потім процідити.

Зазвичай вживають по 5-10 мл 3 рази на добу або по 30 мл 1 раз на добу.

Рецепт настоянки золототисячника сухого:

50 г сухої подрібненої трави золототисячника квітучого залити 0,75 л окропу, накрити кришкою і відставити на 30 хв. Трави віджати в ситечко і процідити настій через марлю. Додайте до настою 0,5 л 96% спирту і відкладіть охолоджуватися.

Потім настоянку розлийте в темні скляні пляшки, закупорьте і залиште на 2 тижні.

Приймати треба по 20-30 крапель на склянку води 3 рази на день або по 30-60 крапель на склянку 2 рази на день.