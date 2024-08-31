Ця диво-настоянка допоможе при інфекціях та артриті. Зробити її може кожен
З золототисячника можна приготувати лікувальну настоянку, яка допоможе при поширених проблемах сечовидільної та травної систем. Напій рекомендується при набряках і затримці води в організмі, інфекціях, а також при артриті.
Як зробити таку настоянку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Що відомо про золототисячник?
Настоянка золотарника - це водно-спиртовий екстракт, виготовлений з квітучої трави рослини з латинською назвою Solidago. У фітотерапії використовують три види рослин: золотушник звичайний (S. virgaurea), золотушник пізній, також званий золотушник гігантський (S. gigantea, інакше: S. serotina) і золотушник канадський (S. canadenssis). Перші два мають особливе значення в нашій країні.
Ці багаторічні рослини цвітуть жовтим кольором і є традиційною лікарською сировиною. З них готують такі препарати, як сироп, мед або настоянка. Останній характеризується значною довговічністю, тому використовувати його властивості можна до наступного трав’яного сезону.
Так виглядає золототисячник (фото: wikipedia.org)
Від чого допомагає настоянка золототисячника?
Настоянка золотарника містить численні діючі речовини. До них відносяться протизапальні, сечогінні і болезаспокійливі терпенглікозиди, а також дубильні речовини (надають в'яжучу дію на слизові оболонки і протидіарейні) і флавоноїди, що зменшують проникність кровоносних судин.
Він також містить протигрибкові тритерпенові сапоніни та полісахариди, які підтримують мікрофлору кишечника, тим самим стимулюючи імунну систему. Крім того, ефірні масла і барвники жовтого каротину підтримують здоров'я шкіри і хороший зір.
Завдяки цим властивостям настоянку золототисячника використовують при таких проблемах, як:
інфекції та запалення сечовивідних шляхів,
статеві інфекції,
камені в нирках,
гіперплазія простати,
грибкові інфекції,
бактеріальна діарея,
набряки ніг і тіла,
аутоімунні захворювання, в тому числі ревматичні.
Зовнішньо екстракти золототисячника використовують для лікування ран і шкірних інфекцій, у тому числі спричинених бактеріями та патогенними грибами, такими як Candida albicans. Вони також знімають запальні болі в суглобах.
Протипоказання до лікування настоянкою золототисячника
У настоянки золототисячника є важливі протипоказання. Вони поширюються на всі алкогольні напої, які не можна вживати вагітним і жінкам, які годують груддю, а також дітям і неповнолітнім, а також тим, хто приймає ліки, які можуть взаємодіяти з етанолом.
Сам золотарник не можна вживати майбутнім мамам і дітям до 12 років, а також людям з алергією на рослини з сімейства складноцвітих. Пацієнтам з інгаляційною алергією та астмою слід бути обережними.
Настоянку та інші препарати з золототисячника не рекомендують приймати при: гіпертонії, прийомі сечогінних (відводних), а також при хронічних запаленнях або нирковій недостатності. Також вони не підходять при порушеннях кровообігу, які є наслідком захворювань цієї системи.
Як приготувати настоянку золототисячника?
Це можна зробити двома способами, залежно від форми сировини. Для цих двох настоянок необхідно дотримуватися різних дозувань.
Рецепт настоянки свіжої трави золототисячника:
100 г подрібненої квітучої трави золототисячника треба залити 0,4 л гарячої горілки. Ємність необхідно щільно закрити і залишити в темному місці на 2 тижні, потім процідити.
Зазвичай вживають по 5-10 мл 3 рази на добу або по 30 мл 1 раз на добу.
Рецепт настоянки золототисячника сухого:
50 г сухої подрібненої трави золототисячника квітучого залити 0,75 л окропу, накрити кришкою і відставити на 30 хв. Трави віджати в ситечко і процідити настій через марлю. Додайте до настою 0,5 л 96% спирту і відкладіть охолоджуватися.
Потім настоянку розлийте в темні скляні пляшки, закупорьте і залиште на 2 тижні.
Приймати треба по 20-30 крапель на склянку води 3 рази на день або по 30-60 крапель на склянку 2 рази на день.
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