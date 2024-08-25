"Природний антибіотик". Цей натуральний продукт бореться не тільки з бактеріями, а й з вірусами і грибками

Продукти бджільництва дуже корисні, а особливою цінністю є прополіс, він же замазка. Ця речовина бореться не тільки з бактеріями, але і зі шкідливими і патогенними мікроорганізмами.

При яких проблемах він допомагає і як ним користуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Замазка і прополіс - одне й те саме?

Прополіс заведено називати бджолиним клеєм, тому це один і той же продукт. Це речовина, яку виробляють бджоли для захисту щілин і входу у вулик від патогенних мікроорганізмів (бактерій, вірусів і грибків).

Тому його цілющі властивості дуже цінуються людьми. Також прополіс використовують бджоли для кріплення стільників до стінок вулика, оскільки його консистенція змінюється в залежності від температури.

Прополіс - це смолистий матеріал, зібраний бджолами з бруньок і ексудатів рослин, який змішується з виділеннями залоз цих комах. Він обробляється за допомогою бджолиних ферментів, а потім з’єднується з пилком і воском.

Хімічний склад прополісу залежить від пори року, джерела речовин, які використовуються для його виробництва, і породи бджіл, які виробляли його.

Прополіс має в'язку і густу консистенцію, яка, однак, непостійна і залежить від температури навколишнього середовища. При температурі:

нижче 15°C - прополіс твердий і розсипається,

приблизно 36°C - м’який і пластичний,

приблизно 70°C - напіврідкий і в’язкий,

приблизно 90°C - плавиться.

Смак прополісу бальзамічний, а деякі описують його як терпкий, гіркий і пекучий. Має він сильний і чіткий, але приємний аромат. Колір прополісу залежить від того, де бджоли збирали пилок і смолу. Він може бути світло-жовтим, оранжевим, червоним, зеленуватим, коричневим або навіть чорним.

З чого роблять прополіс?

До складу прополісу входить понад 300 різних речовин. Неможливо вказати один конкретний склад прополісу, оскільки він має тенденцію змінюватися в залежності від виду рослин, з яких була зібрана смола, і багатьох факторів навколишнього середовища.

Незважаючи на незначні зміни в хімічному складі, основними інгредієнтами прополісу завжди є смоли (40-50%) і віск (20-30%).

Прополіс багатий численними антиоксидантними сполуками, зокрема: терпени і поліфеноли, що становлять до 14-16%. його маса. Найбільш досліджені:

флавоноїди - в тому числі кверцетин, кемпферол, піноцембрін, піностробін і апігенін,

фенолкарбонові кислоти - ферулова, саліцилова, кумарова, галова і кофеїнова кислоти,

альдегідофеноли,

кетофеноли.

Прополіс містить невелику кількість полісахаридів (цукрів) і зерен бджолиного пилку, кількість яких може досягати 10 відсотків.

Численні летючі речовини, в тому числі: вони визначають його цікавий запах і складають 8-10 відсотків його ваги.

Прополіс містить велику кількість мінералів, таких як залізо, цинк, мідь, марганець, фосфор, кобальт, кремній, магній і селен.

Від чого допомагає прополіс? Лікувальні властивості

Прополіс має антиоксидантну дію. Флавоноїди, фенольні сполуки і вітаміни С і Е, що містяться в бджолиному клеї, є сильними антиоксидантами, дуже корисними в боротьбі зі шкідливим впливом вільних радикалів на організм.

Сполуки з антиоксидантними властивостями нейтралізують надлишок шкідливих вільних радикалів. Це захищає від загального запалення організму, що сприяє, серед іншого: атеросклероз, аутоімунні та ракові захворювання та діабет. Крім того, поліфеноли, ароматичні ефіри та терпени відіграють важливу роль у захисті організму від раку.

Так виглядає бджолиний прополіс (Скриншот)

Прополіс має широку протимікробну дію проти:

бактерій: стафілококи, стрептококи, туберкульозні палички, бліді спірохети (викликають сифіліс), коринебактерії (викликають дифтерію),

дріжджові гриби, відповідальні за мікози шкіри та слизових оболонок,

дерматофіти (різновид грибка), що викликають мікози шкіри, волосся і нігтів,

віруси: віруси грипу, пневмонії, менінгіту та герпесу (ВПГ).

Як приймати бджолиний прополіс? Дозування крапель

Прополісові краплі вживають по 1/2 чайної ложки (20-25 крапель) тричі на день як допоміжний засіб при застуді, грипі, захворюваннях шлунка та печінки. Препарат необхідно розчинити в невеликій кількості теплої води - приблизно 1/4 склянки.

Полоскання горла прополісом (приблизно 50 крапель на склянку води) чудово допомагає при ангінах, запаленнях слизової оболонки порожнини рота і молочниці.

Прополісні краплі застосовують для внутрішнього і зовнішнього застосування, при ранах і гнійних дерматитах. Прополісова мазь - препарат, призначений для лікування уражень шкіри з дуже високою ефективністю. Слід пам'ятати, що прополіс - це не ліки, а дієтична добавка і не може замінити правильного лікування при даному захворюванні.