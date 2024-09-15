Укрепит иммунитет и поможет похудеть. Добавьте этот продукт в воду и будете здоровы

Куркума - специя, которую большинство из нас имеет на кухне. Этот желтый порошок улучшает пищеварение и очищает организм от токсинов, способствует снижению веса и улучшает внешний вид кожи.

Почему стоит пить воду с куркумой каждый день и в какое время суток это лучше делать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать о куркуме

Куркума (Curcuma longa L.) - это вид многолетних травянистых растений семейства имбирных. Растение выращивается в странах с тропическим климатом, в Украине известно в основном как специя в порошкообразном виде.

Куркума низкокалорийна, богата клетчаткой, а также витаминами Е и К и витаминами группы В, кальцием, железом, магнием, калием, фосфором, натрием и цинком. Однако куркума обязана своими целебными свойствами прежде всего наличию куркумина, который является полифенолом и обладает сильными противовоспалительными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами.

Его антиоксидантные свойства помогают бороться со свободными радикалами и, таким образом, устраняют воспаление в организме. Куркумин также обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Многие научные исследования доказали, что куркумин также обладает противораковыми свойствами. Он борется со свободными радикалами, предотвращает развитие рака, убивает раковые клетки и угнетает развитие опухолей. Он также поддерживает лечение рака, повышает эффективность химиотерапии и лучевой терапии, уменьшает побочные эффекты и продлевает жизнь больных раком.

Полезные свойства куркумы

Помогает похудеть

Куркума поддерживает работу пищеварительной системы, увеличивает выработку желчи желчным пузырем, тем самым ускоряя и улучшая пищеварение. Ее следует употреблять при употреблении трудноперевариваемой пищи, поскольку она способствует перевариванию жиров из пищи. Она также устраняет газообразование, вздутие живота и запоры. Эффективная пищеварительная система влияет на правильный обмен веществ, что способствует поддержанию должного веса и потере ненужных килограммов.

Улучшает состояние кожи

Содержащиеся в куркуме антиоксиданты борются со свободными радикалами, отвечающими за процессы старения организма, особенно заметные на коже. Благодаря этому ежедневное употребление воды с куркумой укрепит и выровняет цвет лица, а также вернет сияние и молодой вид вашей коже.

Очищает организм

Напиток с куркумой также поддерживает работу печени и стимулирует ее производить ферменты, которые помогают органу расщеплять токсины и очищать кровь. Улучшает пищеварение и поддерживает перистальтику кишечника, что благотворно влияет на работу печени.

Укрепляет иммунитет

Куркумин, содержащийся в куркуме, является антиоксидантом, обладающим противовирусными, антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. Эти свойства означают, что вода с куркумами повышает иммунитет и предотвращает повреждение, вызванное свободными радикалами. Липополисахарид, присутствующий в куркуме, также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, поэтому употребление воды с куркумой во время инфекции значительно ускоряет выздоровление и предотвращает повторные заболевания.

Поддерживает работу сердца

Куркумин предотвращает накопление отложений холестерина в кровеносных сосудах и снижает уровень холестерина ЛПНП в крови. Также улучшает работу эндотелия сосудов. Благодаря этому он поддерживает работу сердца и всей кровеносной системы, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Снижает уровень сахара в крови

Напиток с куркумой регулирует уровень инсулина в крови, предотвращая развитие инсулинорезистентности и способствуя лечению диабета.

Рецепт воды с куркумой

Приготовление воды с куркумой займет много времени, и вам понадобятся всего четыре ингредиента:

1/2 чайной ложки куркумы,

сок 1/2 лимона,

1 стакан теплой воды,

щепотка черного перца,

1 чайная ложка меда.

В стакан теплой, но не горячей воды добавьте куркуму, лимонный сок, щепотку перца и по желанию мед по вкусу. Перемешайте и сразу выпейте, не давая куркуме опуститься на дно.

Когда пить воду с куркумой - на ночь или утром?

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами куркумы для здоровья, лучше выпивать один стакан напитка из куркумы ежедневно натощак каждое утро.

Однако следует помнить, что не всем такое лечение может принести пользу, поскольку существуют существенные противопоказания к потреблению повышенных доз куркумы.