Для зміцнення кісток і зниження тиску. Дієтолог назвав суперкорисний фрукт для здоров'я

Більшість фруктів є дуже корисними для здоров'я, якщо їх споживати у помірних кількостях. Одним із таких суперпродуктів є інжир. Завдяки своєму вмісту вітамінів та мінералів він покращує травлення, зміцнює кістки та знижує високий тиск. А ще - він природний замінник цукру.

Про те, що треба знати про користь інжиру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Чим корисний інжир

"З давніх часів інжир асоціювався зі здоров’ям і процвітанням. Його плоди символічно пов’язані з Деметрою, давньогрецькою богинею землеробства та родючості. Римляни вважали інжир даром від Вакха, бога вина і всього чуттєвого, і називали плід винною ягодою", - говорить Швець.

До популярності цукру інжир часто використовували для підсолоджування десертів. Сьогодні цей фрукт вважають здоровою альтернативою цукру.

"Інжир задовольняє тягу до солодкого. Результати досліджень також демонструють його хороший потенціал у корисному впливі на здоров’я людини", - каже дієтолог.

Сприяє зниженню високого артеріального тиску

Гіпертонія, може призвести до ускладнень, як серцеві захворювання та інсульт. Одним із факторів, який зумовлює зростання кров’яного тиску, є дисбаланс ключових мінералів калію/натрію. Він викликаний споживанням надмірної кількості натрію та недостатньої кількості калію.

"Інжир є багатим на калій і здатен виправити цей дисбаланс. А високий вміст клітковини в інжирі допоможе вивести надлишок натрію з організму", - зазначає лікар.

Поліпшує травлення і кишковий транзит

Проблеми з травленням можуть проявлятися порушенням транзиту та випорожнення кишківника від запорів до діареї. В обох випадках допомагає збільшення споживання клітковини, якої багато в інжирі.

Крім того, ці плоди є чудовим джерелом пребіотиків, які поліпшують композицію кишкових бактерій та функціональний стан кишківника.

На день рекомендують вживати 1 інжир середнього розміру (фото: Freepik)

Збільшення щільності кісток

"Інжир є хорошим джерелом як калію, так і кальцію. Ці мінерали можуть працювати разом, щоб покращити щільність кісток та запобігти таким захворюванням, як остеопороз", - каже Швець.

Дослідження показують, що дієта, багата калієм здатна покращити здоров’я кісток. А кальцій є ключовим структурним компонентом кісток. Збільшення споживання кальцію покращує мінеральну структуру кісток у дітей та підлітків.

Яка поживна цінність інжиру

Ці плоди не містять небажаних поживних речовин на кшталт некорисних жирів. Натомість вони є чудовим джерелом вітамінів А та С, кальцію, заліза, калію та магнію.

Один середній плід містить 37 калорій, 0,5 мг натрію, 10 г вуглеводів, 1,45 г клітковини, 8 г цукру.

Скільки та як їсти інжир

"Хоча інжир корисний у помірних кількостях, важливо пам’ятати, що рекомендований розмір порції становить один середній плід інжиру. Обмежуйте себе, щоб тримати загальне споживання цукру на нижчому рівні", - наголошує дієтолог.

Інжир можна зручно їсти свіжим окремо або додати в салат або на бутерброд для хрускоту та аромату. Його також можна додавати у випічку як підсолоджувач. Наприклад, дрібно порізати його і вмішати в тісто, як родзинки, готуючи хліб, печиво або кекс.

"З інжиром можна приготувати смачний десерт: розрізаний уздовж плід інжиру приправити медом і корицею, а далі запекти в духовці 40 хвилин", - радить Швець.