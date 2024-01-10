"Каша молодості". Дієтолог назвала крупу, яка дуже корисна для здоров'я

Для здоров'я всього організму дуже важливо підтримувати баланс вітамінів та мінералів. Цих елементів багато у перловій крупі. Через високий вміст цих корисних речовин, а також білка та клітковини - її називають "кашею молодості".

Про те, чим саме корисна перлова каша та як її готувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Чим корисна перлова крупа

"Крупи мають багато корисних властивостей. Вони приносять свою користь незалежно від того, який вид ви вибрали - ячмінну, вівсяну, пшоняну, гречану або іншу цільну крупу. Треба знати, що вони повільно засвоюються в організмі, даючи більш тривале відчуття ситості. Вибір конкретного виду крупи слід робити за уподобаннями і станом здоров’я", - каже дієтолог.

За словами Фус, перловка теж входить в число здорових і корисних круп з високою харчовою цінністю. ⁣

"З неї можна готувати смачні, ситні і корисні страви. А доступна ціна дозволяє використовувати її досить часто на своєму столі. Однак ми забуваємо про цей корисний продукт, вона не така популярна, як гречка або вівсянка", - зазначає експерт.⠀

В основі перлової крупи - ячмінь. Ці зерна містять, крім клітковини, велику кількість білка - близько 15% в 100 г. У них також великий асортимент мінералів і вітамінів - калій, кальцій, залізо, фосфор, мідь, цинк, селен, вітаміни групи В, РР і Е.⁣⁣

"Ми використовуємо в їжу ячмінь у вигляді двох круп - ячної та перлової. Ячна крупа - це дроблене ячмінне зерно, в якому залишається більше клітковини. А перлова - це очищені і частково шліфовані цілі зерна ячменю із залишками плодових і насіннєвих оболонок⁣", - говорить Фус.

Вона зазначає, що перловку ще називають "кашею краси", бо та містить амінокислоту лізин - речовину, необхідну для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок. А вітаміни В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру.⁣

Попри корисні властивості, перловку можна їсти не всім. Вона міститься глютен, тому її не можна вживати при целіакії. Перлова крупа може викликати надмірне газоутворення, про це слід пам'ятати, якщо ви страждаєте розладом шлунково-кишкового тракту.

З чим і як готувати перловку

Ця каша як гарнір відмінно поєднується з м'ясом та рибними стравами. Перловку готують з м'ясом, грибами, овочами, зеленню. Є варіанти страви із фруктами та сухофруктами. З перловки можна готувати котлети, супи, ризотто, голубці. Нею також можна фарширувати птицю.

Перед варінням каші замочіть перловку - на склянку промитої крупи візьміть літр води і витримайте близько 10-12 годин. Тоді каша вариться швидко, зберігаючи всі свої корисні властивості. Щоб отримати розсипчасту кашу, можна додати трохи олії.