Змішайте це з пральним порошком і ваші речі більше ніколи не будуть затхлими. Сморід піде назавжди

Досвідчені господині радять скористатися простими лайфхаками. Для того, аби речі після прання не ставали затхлими, додавайте до порошку або оцет, або соду.

Як сушити речі, аби вони не смерділи - лайфхак з оцтом

Щоб прибрати неприємний запах, додайте в засіб для прання трохи оцту. Вам вистачить буквально 100 грамів цієї рідини. Під час прання оцет нейтралізує усі бактерії та не дасть речам "задихатися", коли ви будете їх сушити.

Важливо врахувати, що оцет варто додавати лише тоді, коли ви впевнені, що він не зіпсує тканини. Речі можуть змінити колір, а тому спочатку перевірте дію такого методу на маленькій ділянці, наприклад на підкладці чи зворотній стороні кишені. Окрім цього, після прання з оцтом речі потрібно полоскати двічі. Ставте додатковий режим, аби не залишилося різкого запаху.

Як прибрати неприємний запах з речей (фото: Freepik.com)

Як прати речі, щоб вони гарно пахли - спробуйте соду

Ви можете замочувати речі перед пранням у машинці. Для цього додайте дві столові ложки соди до води, а потім дайте одягу там "відпочити". Після цього можете прати речі як завжди.

Окрім цього, ви можете додати трохи соди до прального порошку. Такий метод сподобається тим, хто не хоче витрачати час на замочування. Просто насипте соду у барабан пральної машини. Але не забувайте, що для делікатних та кольорових тканин такий лайфхак слід застосовувати з обережністю.