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Смешайте это со стиральным порошком и ваши вещи больше никогда не будут затхлыми. Вонь уйдет навсегда

Узнайте, как стирать вещи, что они не воняли (фото: Freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Осенью и зимой сушить вещи становится труднее, особенно если дома прохладно и нет сушилки. Одна из самых главных проблем - неприятный запах. Когда вещи долго сушатся, они словно "задыхаются" и начинают вонять.

Что нужно добавить в стиральную машинку, чтобы вещи не были затхлыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Опытные хозяйки советуют воспользоваться простыми лайфхаками. Для того чтобы вещи после стирки не становились затхлыми, добавляйте к порошку или уксус, или соду.

Как сушить вещи, чтобы они не воняли - лайфхак с уксусом

Чтобы убрать неприятный запах, добавьте в средство для стирки немного уксуса. Вам хватит буквально 100 грамм этой жидкости. Во время стирки уксус нейтрализует все бактерии и не даст вещам "задыхаться", когда вы будете их сушить.

Важно учесть, что уксус следует добавлять только тогда, когда вы уверены, что он не испортит ткани. Вещи могут изменить цвет, поэтому сначала проверьте действие такого метода на маленьком участке, например на подкладке или обратной стороне кармана. Кроме этого, после стирки с уксусом вещи нужно полоскать дважды. Ставьте дополнительный режим, чтобы не осталось резкого запаха.

Как убрать неприятный запах из вещей (фото: Freepik.com)

Как стирать вещи, чтобы они хорошо пахли - попробуйте соду

Вы можете замачивать вещи перед стиркой в машине. Для этого добавьте две столовые ложки соды в воду, а затем дайте одежде там "отдохнуть". После этого можете стирать вещи как обычно.

Кроме этого, вы можете добавить немного соды в стиральный порошок. Такой метод понравится тем, кто не хочет тратить время на замачивание. Просто насыпьте соду в барабан стиральной машины. Но не забывайте, что для деликатных и цветных тканей такой лайфхак следует применять с осторожностью.

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