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На зміну Омікрону прийшов Еріс. Лікар попередив про новий штам COVID та назвав симптоми

У світі поширюється новий штам коронавірусу (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Протягом весни та літа 2023 року у Північній Америці та Європі знову зросла кількість випадків COVID-19. На зміну штаму Омікрон прийшов новий варіант - EG.5, який також має назву "Еріс".

Про симптоми та особливості нового штаму коронавірусу розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що відомо про штам Еріс

Він є генетичним спадкоємцем Омікрона, тобто Омікрон, який мутував настільки, що став новим штамом.

Наскільки небезпечним є новий штам?

Штам Еріс переважно спричиняє легку форму ковіда. Втім, у людей із супутніми проблемами зі здоров'ям (гіпертонія, ішемічна хвороба серця, діабет, ожиріння, хронічний бронхіт тощо) можлива тяжка течія з дихальною недостатністю.

Які симптоми

Симптоми незмінні: лихоманка, нежить, кашель, головний біль, біль у горлі, виражена загальна слабкість.

Особливості клінічного перебігу штаму Еріс:

  • втрата нюху та смаку зустрічається дуже рідко
  • часто зустрічається кон'юнктивіт (почервоніння очей та сльозотеча)

Чи варто вакцинуватись від нового штаму?

Лікар рекомендує зробити щеплення, оскільки вакцина від ковіду розроблялася з урахуванням можливих мутацій. Тому вакцинація (первинна чи бустерна) допоможе уникнути важкої форми COVID-19, спричиненої новим штамом.

 

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