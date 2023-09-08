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На смену Омикрону пришел Эрис. Врач предупредил про новый штамм COVID и назвал симптомы

В мире распространяется новый штамм коронавируса (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В течение весны и лета 2023 года в Северной Америке и Европе вновь возросло количество случаев COVID-19. На смену штамму Омикрон пришел новый вариант - EG.5, также имеющий название "Эрис".

О симптомах и особенностях нового штамма коронавируса рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Что известно о штамме Эрис

Он является генетическим наследником Омикрона, то есть Омикрон, который мутировал настолько, что стал новым штаммом.

Насколько опасен новый штамм?

Штамм Эрис преимущественно влечет за собой легкую форму ковида. Впрочем, у людей с сопутствующими проблемами со здоровьем (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, ожирение, хронический бронхит и т.д.) возможно тяжелое течение с дыхательной недостаточностью.

Какие симптомы

Симптомы неизменны: лихорадка, насморк, кашель, головная боль, боль в горле, выражена общая слабость.

Особенности клинического течения штамма Эрис:

  • потеря обоняния и вкуса встречается очень редко;
  • часто встречается конъюнктивит (покраснение глаз и слезотечение)

Стоит ли вакцинироваться от нового штамма?

Врач рекомендует сделать прививку, так как вакцина от ковида разрабатывалась с учетом вероятных мутаций. Поэтому вакцинация (первичная или бустерная) поможет избежать тяжелой формы COVID-19, вызванной новым штаммом.

 

Кстати, Комаровский рассказал, кому точно необходима прививка от гриппа в сезоне 2023.

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