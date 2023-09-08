На смену Омикрону пришел Эрис. Врач предупредил про новый штамм COVID и назвал симптомы

В течение весны и лета 2023 года в Северной Америке и Европе вновь возросло количество случаев COVID-19. На смену штамму Омикрон пришел новый вариант - EG.5, также имеющий название "Эрис".
О симптомах и особенностях нового штамма коронавируса рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Он является генетическим наследником Омикрона, то есть Омикрон, который мутировал настолько, что стал новым штаммом.
Штамм Эрис преимущественно влечет за собой легкую форму ковида. Впрочем, у людей с сопутствующими проблемами со здоровьем (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, ожирение, хронический бронхит и т.д.) возможно тяжелое течение с дыхательной недостаточностью.
Симптомы неизменны: лихорадка, насморк, кашель, головная боль, боль в горле, выражена общая слабость.
Особенности клинического течения штамма Эрис:
Врач рекомендует сделать прививку, так как вакцина от ковида разрабатывалась с учетом вероятных мутаций. Поэтому вакцинация (первичная или бустерная) поможет избежать тяжелой формы COVID-19, вызванной новым штаммом.
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