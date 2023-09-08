На смену Омикрону пришел Эрис. Врач предупредил про новый штамм COVID и назвал симптомы

Что известно о штамме Эрис

Он является генетическим наследником Омикрона, то есть Омикрон, который мутировал настолько, что стал новым штаммом.

Насколько опасен новый штамм?

Штамм Эрис преимущественно влечет за собой легкую форму ковида. Впрочем, у людей с сопутствующими проблемами со здоровьем (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, ожирение, хронический бронхит и т.д.) возможно тяжелое течение с дыхательной недостаточностью.

Какие симптомы

Симптомы неизменны: лихорадка, насморк, кашель, головная боль, боль в горле, выражена общая слабость.

Особенности клинического течения штамма Эрис:

потеря обоняния и вкуса встречается очень редко;

часто встречается конъюнктивит (покраснение глаз и слезотечение)

Стоит ли вакцинироваться от нового штамма?

Врач рекомендует сделать прививку, так как вакцина от ковида разрабатывалась с учетом вероятных мутаций. Поэтому вакцинация (первичная или бустерная) поможет избежать тяжелой формы COVID-19, вызванной новым штаммом.