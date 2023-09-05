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Комаровський розповів, кому точно необхідне щеплення від грипу в сезоні 2023

Вівторок 05 вересня 2023 09:19
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Комаровський розповів, кому точно необхідне щеплення від грипу в сезоні 2023 Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Комаровський

Лікар Комаровський повідомив, що вакцинація від грипу в сезоні 2023 необхідна. Щеплення рекомендовано зробити у вересні-жовтні місяці.

Про важливість вакцинації від грипу медик розповів у своєму новому відео на YouTube.

Що потрібно знати

Всесвітня організація охорони здоров'я настійно рекомендує проводити вакцинацію від грипу у вересні-жовтні. Проте, зараз знайти вакцину від грипу в Україні неможливо.

Щороку у світі помирає від грипу від 400 до 800 тисяч людей, зазначив лікар.

Вже другий рік очікується триндемія - вірус грипу, коронавірус та рсвірус.

На жаль, зараз українці не мають доступу до вакцини від грипу.

"Не кажіть про те, що зараз не потрібно щепитися від грипу, це необхідно", - сказав лікар.

Дуже важливо прищеплювати дітей, оскільки вони зараз навчаються офлайн і можуть заражати дорослих. Людям після 65 років також необхідно зробити вакцину від грипу, оскільки вони мають багато супутніх захворювань.

"Вагітні обов'язково мають робити вакцину, бо вірус загрожує плоду", - резюмував медик.

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Раніше Комаровський розповідав, які ліки не можна давати дітям.

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Доктор Комаровский