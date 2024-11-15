Змінила образ і живе в США: що стало з Аліною Паш, яка через скандал не поїхала на "Євробачення-2022"

Кар'єра

Співачка проходила кастинг до дівочого гурту Real O, працювала з гуртом "Гарячий шоколад", співала на бек-вокалі гурту "Скай", а також у Ірини Білик. Ще - долучалася до інших гуртів, де також займалася музичною діяльністю.

У 2018 році артистка випустила свій дебютний сингл "Бітанга" та відеокліп до нього. Навесні 2021 року зірка презентувала альбом, який був створений під час фолькових експедицій Гуцульщиною, у якій Паш разом із командою їздила у 2020.

Також пізніше виконавиця заявила про створення власного лейблу Bitanga Blood та перший реліз від його імені.

Кадри з соцмереж Аліни Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Скандал на Нацвідборі на "Євробачення-2022"

У лютому того року Паш перемогла на Нацвідборі з піснею "Тіні забутих предків", випередивши Kalush Orchestra та Wellboy. Однак через кілька днів після перемоги Сергій Стерненко оприлюднив інформацію, що довідка Аліни Паш про в'їзд до Криму у 2015 році підроблена.

Насправді ж, як виявилося, Паш потрапила до анексованого півострова рейсом з Москви, порушивши таким чином правила Національного відбору. Наступного дня, 15 лютого, речник ДПСУ підтвердив, що така довідка не була видана державним органом.

Тому НСТУ на тлі цих подій оголосила про проведення позачергового засідання наглядової ради, на якому ухвалили рішення дискваліфікувати Паш через обман та порушення правил.

Після цього Аліна і сама вирішила повідомити, що "знімає свою кандидатуру" з участі в Нацвідборі на "Євробачення-2022". Таким чином, першість здобув гурт Kalush Orchestra, який тоді ж і привіз до України перемогу, заспівавши на міжнародній сцені пісню "Стефанія".

Що стосується Паш, то минулого року вона відверто висловилася про цей скандал та попросила вибачення за свій вчинок.

"Вибачте, що я не зробила це звернення вчасно. Мені реально дуже шкода, що так склалося. Я задовбалася від цієї ноші. Я реально не кончера моск**иха. Я розумію, що це на ваш розсуд, я не змушую вас себе любити або пробачати. Але я прошу вибачення. Я знаю, що можу принести цій країні ще купу офігенної музики. Я люблю це. Так люблю, що наробила купу х**ні", - говорила вона в одному з інтерв'ю.

Однак після скандалу, який трапився, чимало шанувальників і досі продовжують дорікати їй за таку ситуацію. І не допомогли навіть низка примирливих інтерв'ю, а також пісня-присвята дітям, життя яких забрала російська агресія проти України. Тому на тлі цих усіх подій Паш, схоже, вирішила шукати нові кар'єрні шляхи та перебралася до США.

Аліна Паш нині мешкає за кордоном (фото: instagram.com/alinapash)

Що відомо про життя Аліни Паш зараз

Після переїзду до Америки виконавиця змінила сценічний образ та зайнялася випуском англомовних пісень. Свої соцмережі вона веде англійською і у блозі ділиться подробицями щодо творчих планів і прем'єр.

За сторінкою співачки стежать близько 100 тисяч користувачів, і у соцмережах, окрім творчих ідей, вона також публікує кадри з Голлівуду чи постає в несподіваних образах, як-от, скажімо, у вбранні головної героїні нашумілого серіалу "Венздей".

Цікаво, що артистка повидаляла зі сторінки публікації, які стосувалися війни, і наразі там лише відносно свіжі пости, перший з яких датується лише серпнем цього року.

Що відомо про Аліну Паш сьогодні (фото: instagram.com/alinapash)

Сама Аліна, коментуючи свою трансформацію, говорила, що нарешті "відшукала душевний спокій та змогла примиритися з собою" після того, як пережила етап "самознищення". У соцмережах вона заявляла, що зустріч із "новим я" хоч є для неї важкою, проте саме це зробило її щасливою. А тому тепер виконавиця каже, що "слід шукати внутрішній мир і тоді глобальні конфлікти будуть припинятися".

Попри суперечливі вчинки та скандали минулого року, Паш долучалася до благодійних концертів в рамках туру Монатіка "АРТ Оборона". Вона виступала у Парижі, Лондоні, Берліні, Варшаві та інших містах разом з українськими колегами.

Де зараз Аліна Паш ​​​​​​​(фото: instagram.com/alinapash)

Нагадаємо також, що у лютому 2022 року, на тлі скандалу через відвідування окупованого Криму, Паш заявляла про те, що вона їздила туди, адже "їздила до України".

"У нас 8 років йде війна, Росія - агресор. Крим - це Україна. І я їздила до України", - казала вона.

Також у квітні 2022 року зірці разом із Монатіком, Тіною Кароль, Святославом Вакарчуком та іншими заборонили в'їзд на територію РФ на наступні 50 років.