Зміни в YouTube. Які відео тепер не покажуть українцям

Які зміни впровадив YouTube

YouTube оголосив, що надасть користувачам можливість приховувати рекомендації в сервісі, 8 серпня. Це можна зробити, відключивши збереження історії переглядів у параметрах облікового запису (в розділі "Історія").

Якщо ви відключаєте цю опцію, то у вас "немає значної попередньої історії переглядів". Тому YouTube, грубо кажучи, не знає, які у вас інтереси й що вам показувати. Відповідно, звичної стрічки із рекомендованими відео не буде.

У YouTube кажуть, що запустили цю опцію для того, щоб зробити сервіс зручнішим для тих, хто воліє шукати ролики, а не переглядати рекомендації.

Насправді не всі юзери задоволені цим нововведенням, оскільки тепер, щоб отримати рекомендації, потрібно обов'язково включити історію переглядів.

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Як ці нововведення можуть вплинути на українців?

Один з "плюсів" відключеної історії переглядів полягає у тому, що тепер на головній сторінці YouTube вам не показуватимуться "рекомендовані" російські відео. А вони час від часу чомусь досі виринають в українському YouTube-сегменті.

Також, знову ж таки, теоретично, ви можете позбутися російських відео у рекомендаціях, "обнуливши" історію переглядів. Тобто, якщо ви ненароком одного разу подивилися інтерв’ю Дудя, то після очищення історії російський ліберал і його колеги вам якщо й не зовсім не попадатимуться, то будуть рідше в рекомендаціях.

Бо "завдяки особистій історії переглядів на YouTube ви можете легко знаходити відео, які нещодавно дивилися, а також отримувати кращі рекомендації на YouTube і в інших продуктах Google".

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Як подивитись історію перегляду

увійдіть в обліковий запис Google

відкрийте сторінку myactivity.google.com

натисніть "Історія YouTube"

щоб побачити переглянуті відео, натисніть "Керувати історією"

Як видалити історію перегляду

увійдіть в обліковий запис Google

відкрийте сторінку myactivity.google.com

натисніть "Історія YouTube"

натисніть "Керувати історією"

натисніть "Видалити", щоб вибрати період, за який хочете видалити відео

Коли ви повністю або частково видалите історію перегляду, YouTube не створюватиме для вас рекомендації на основі цього контенту в майбутньому.

Як увімкнути або вимкнути історію перегляду

увійдіть в обліковий запис Google

відкрийте сторінку myactivity.google.com

натисніть "Історія YouTube"

натисніть "Увімкнути" або "Вимкнути".

Як видаляти історію YouTube автоматично