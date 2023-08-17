Изменения у YouTube. Какие видео теперь не покажут украинцам

Какие изменения внедрил YouTube

YouTube объявил, что предоставит пользователям возможность скрывать рекомендации в сервисе, 8 августа. Это можно сделать, отключив сохранение истории просмотров в параметрах аккаунта (в разделе "История").

Если вы отключаете эту опцию, то у вас "нет значительной предварительной истории просмотров". Поэтому YouTube, грубо говоря, не знает, какие у вас интересы и что вам показывать. Соответственно, привычной ленты с рекомендуемыми видео не будет.

В YouTube говорят, что запустили эту опцию для того, чтобы сделать сервис более удобным для тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.

На самом деле, не все пользователи довольны этим нововведением, поскольку теперь, чтобы получить рекомендации, необходимо обязательно включить историю просмотров.

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Как эти нововведения могут повлиять на украинцев?

Один из "плюсов" отключенной истории просмотров заключается в том, что теперь на главной странице YouTube вам не будут показываться "рекомендованные" российские видео. А они иногда почему-то до сих пор выныривают в украинском YouTube-сегменте.

Также, опять-таки, теоретически, вы можете избавиться от российских видео в рекомендациях, "обнулив" историю просмотров. То есть, если вы ненароком однажды посмотрели интервью Дудя, то после очищения истории российский либерал и его коллеги вам если и не совсем не попадаются, то будут реже в рекомендациях.

Поскольку "благодаря личной истории просмотров на YouTube вы можете легко находить недавно просмотренные видео, а также получать лучшие рекомендации на YouTube и в других продуктах Google".

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Как посмотреть историю просмотра

войдите в аккаунт Google

откройте страницу myactivity.google.com

нажмите "История YouTube"

чтобы увидеть просмотренные видео, нажмите "Управление историей"

Как удалить историю просмотра

войдите в аккаунт Google

откройте страницу myactivity.google.com

нажмите "История YouTube"

нажмите "Управление историей"

нажмите "Удалить", чтобы выбрать период, за который вы хотите удалить видео

Когда вы полностью или частично удалите историю просмотра, YouTube не будет создавать вам рекомендации на основе этого контента в будущем.

Как включить или отключить историю просмотра

войдите в аккаунт Google

откройте страницу myactivity.google.com

нажмите "История YouTube"

нажмите кнопку "Включить" или "Выключить".

Как удалять историю YouTube автоматически