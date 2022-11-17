Зміни та перестороги: що принесе зростальний Місяць з 24 листопада до 8 грудня

24 листопада, четвер

У цей день рівень вашої творчості та фантазії досягне свого апогею. Саме час розробити бізнес-план на місяць, обміркувати загальну стратегію дій. Те, що ви запланували на сьогодні, згодом успішно реалізується. Не рекомендується віддавати борги та позичати гроші.

25 листопада, п'ятниця

Це час потужних енергій, активних процесів, ефективної фізичної роботи. Сприятливими будуть поїздки на будь-які відстані. Можна розв'язувати питання соціальної сфери або пов'язані із юридичними та правовими справами.

26 листопада, субота

Хороший день для проведення уважного аналізу свого реального стану речей, фінансової сфери, перспектив у професійній діяльності та кар'єрі. Сьогодні ви зможете не просто побачити помилки, але й знайти правильні шляхи вирішення.

27 листопада, неділя

Відстоюйте сьогодні свої принципи, активно виявляйте емоції та почуття. Цього дня ви можете нарешті здобути плоди від своїх дій.

Прогноз на зростальну фазу Місяця (фото: Getty Images)

28 листопада, понеділок

Удача буде на вашому боці у всіх починаннях, а також розв'язанні фінансових питань. У багатьох сферах ви зможете досягти успіху. У цей день також з'являються цікаві ідеї та загострюється інтуїція, тому будьте готові записувати свої думки, щоб нічого не упустити.

29 листопада, вівторок

Несприятливий час для будь-яких починань, але підходить для завершення справ, обговорення раніше розпочатих проєктів, пошуку інформації, спілкування. Висловлюйтеся сьогодні обережно, тому що слова наділені особливою силою.

30 листопада, середа

Сьогодні всі завдання, які не були вирішені раніше, постануть особливо гостро та будуть вимагати вашої уваги. Всі розпочаті та задумані справи цього дня здійснюються набагато повільніше, ніж хотілося б. Бережіть себе та свої ресурси.

1 грудня, четвер

Сьогодні варто бути особливо уважними, адже це день провокацій. Остерігайтеся ошуканства, спокус та ілюзій. За нові справи ліпше не братися. Найкращим рішенням буде влаштувати собі вихідний, скасувати всі серйозні справи та зайнятися творчістю.

2 грудня, п'ятниця

З'явиться енергія, щоб зробити величезний обсяг роботи. Підвищується ймовірність професійного успіху. Можна чекати на фінансові надходження за раніше виконану роботу.

3 грудня, субота

Сьогодні всі енергії мають непереборну силу. Щоб не прогаяти щасливий шанс, будьте уважні під час виконання будь-якої справи. Усе, що започатковано цього дня, необхідно обов'язково довести до кінця. Дійте рішуче.

Прогноз на зростальну фазу Місяця (фото: Getty Images)

4 грудня, неділя

Час до 13:37 неефективний для серйозних справ та ухвалення важливих рішень. Краще займіться рутиною. Друга половина дня є сприятливою для створення майбутніх проєктів. Це також вдалий час для сімейних справ, романтики. Якщо в сім'ї були сварки, вони легко залагодяться.

5 грудня, понеділок

Гарний час для групової роботи, отримання нової інформації, закладання нових циклів у професійній сфері, навчання. Можна займатися реорганізацією виробництва, коригуванням проєктів, оновленням бізнесу.

6 грудня, вівторок

Ще один вдалий день для початку бізнесу, вирішення фінансових запитань, набуття популярності. Сьогодні цілком ймовірні підвищення по службі, прибавка до зарплати, нагороди та заслужене визнання. Починайте важливі та серйозні справи та не сумнівайтеся у майбутньому успіху.

7 грудня, середа

Це день напередодні повного Місяця, тому він енергетично сильний. Гарний час для торгівлі, укладання угод та підписання договорів, поїздок, роботи з документами. Продовжуйте старі справи, але не беріться за нові.

8 грудня, четвер

Цього дня Місяць завершує цикл зростання та переходить у повну фазу в Близнюках.