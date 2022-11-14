Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: кому пощастить, а на кого зваляться невдачі

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 листопада розповість про те, що чекає на всі знаки Зодіаку в цей період у коханні, фінансах, кар'єрі. Хто зі знаків стане успішнішим, а хто постане перед труднощами?

Овен

Овни на тижні будуть схильні до того, щоб звинувачувати партнерів та колег у непрофесійності. А як тільки ви виявите, що зазнаєте збитків, роздратування посилиться. Однак до кінця тижня ситуація може змінитися на краще

Телець

З понеділка можуть змінитися пріоритети, цілі, що спричинить внутрішній конфлікт зі старими установками. Вам потрібно заздалегідь підготуватися до серйозних змін у житті. Від цього залежить, наскільки успішно все пройде

Близнюки

Близнюкам варто на тижні відпочити. Не потрібно вимагати від себе досягнення великої мети. Вам доведеться зіткнутися із деякими не зовсім приємними людьми, щоб відстояти свої інтереси.

Рак

Раки на тижні присвятять вирішенню питань, пов'язаних із кар'єрою, це стосується і фрілансерів, і домогосподарок. Деякі отримають вказівку або знак, що їм час виходити в суспільство. В даному випадку тільки вам вирішувати, яким чином ви опинитеся у виграшній для себе ситуації.

Лев

Леви захочуть повернутися в минуле, спогади про яке переслідуватимуть вас. Це можуть бути ситуації, помилки, а можливо, це будуть люди. Цього тижня є всі шанси на те, щоби щось виправити. Слід пам'ятати, що вибір є завжди.

Діва

Дівам доведеться вирішувати питання, пов'язані з недоліками в домовленостях, проте ви впораєтеся з цим. Вас відпустить ситуація, яка не давала вам спокою останні місяці, і вам вдасться звільнитися від зобов'язань, що сковують вас. Потрібно бути уважним у бюрократичних питаннях.

Терези

Терезів чекають бонуси і подарунки, причому деякі з них виявляться дуже суттєвими. При цьому потрібно бути уважним до людей, оскільки можливі корисливі наміри. Отримуючи подарунки, слід уточнити, чи не доведеться розплачуватися потім за них.

Скорпіон

Скорпіони весь тиждень будуть перебувати в пригніченому стані, який може бути викликаний депресією через обставини, що склалися. Не варто погіршувати ситуацію і переживати з кожного приводу. Варто відійти убік на якийсь час все обміркувати, при цьому ні в якому разі не прискорювати перебіг подій.

Стрілець

Усі спроби, зроблені цього тижня, нічим добрим не закінчаться. Відкласти краще і проекти, пов'язані із творчістю. Бо на ретроградному Марсі краще повернутися до минулих чи незакінчених справ.

Козеріг

Козерогам з'явиться можливість проявити себе на ділових переговорах, які можуть вплинути на ваше подальше просування і грошовий стан. Потрібно донести до опонентів свої думки так, щоб у них не залишилося сумнівів щодо вашої компетентності.

Водолій

Водолії на якийсь час зможуть видихнути. Ви зможете робити те, що хочете і не грати за чужими правилами або звільніться від якихось фінансових зобов'язань. Але про повну свободу говорити зарано, оскільки доведеться розібратися з особистими стосунками.

Риби

Риби відчуватимуть весь тиждень подвійний стан та присутність колишніх. Хтось із минулого не дає вам спокою. Напишіть та розберіться в ситуації. Вам доведеться знайти тонку грань між добром та злом.