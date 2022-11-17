Изменения и предостережения: что принесет растущая Луна с 24 ноября по 8 декабря

24 ноября, четверг

В этот день уровень вашего творчества и фантазии достигнет своего апогея. Самое время разработать бизнес-план в месяц, обдумать общую стратегию действий. То, что вы запланировали на сегодняшний день, впоследствии успешно реализуется. Не рекомендуется отдавать долги и занимать деньги.

25 ноября, пятница

Это время мощных энергий, активных процессов, эффективной физической работы. Благоприятны будут поездки на любые расстояния. Можно решить вопросы социальной сферы или связанные с юридическими и правовыми делами.

26 ноября, суббота

Хороший день для проведения внимательного анализа реального положения вещей, финансовой сферы, перспектив в профессиональной деятельности и карьере. Сегодня вы сможете не просто увидеть ошибки, но и найти верные пути решения.

27 ноября, воскресенье

Отстаивайте сегодня свои принципы, активно проявляйте эмоции и чувства. В этот день вы можете наконец получить плоды от своих действий.

Прогноз на растущую фазу Луны (фото: Getty Images)

28 ноября, понедельник

Удача будет на вашей стороне во всех начинаниях, а также в решении финансовых вопросов. Во многих сферах вы сможете добиться успеха. В этот день появляются интересные идеи и обостряется интуиция, поэтому будьте готовы записывать свои мысли, чтобы ничего не упустить.

29 ноября, вторник

Неблагоприятное время для любых начинаний, но подходит для завершения дел, обсуждения ранее начатых проектов, поиска информации, общения. Высказывайтесь сегодня осторожно, потому что слова наделены особой силой.

30 ноября, среда

Сегодня все задачи, которые не были решены ранее, возникнут особенно остро и потребуют вашего внимания. Все начатые и задуманные дела в этот день осуществляются гораздо медленнее, чем хотелось бы. Берегите себя и свои ресурсы.

1 декабря, четверг

Сегодня следует быть особенно внимательными, ведь это день провокаций. Остерегайтесь обмана, соблазнов и иллюзий. За новые дела лучше не браться. Лучшим решением будет устроить себе выходной, отменить все серьезные дела и заняться творчеством.

2 декабря, пятница

Появится энергия, чтобы произвести огромный объем работы. Повышается возможность профессионального успеха. Можно ожидать финансовых поступлений за ранее выполненную работу.

3 декабря, суббота

Сегодня все энергии обладают непреодолимой силой. Чтобы не упустить счастливый шанс, будьте внимательны во время выполнения любого дела. Все, что началось в этот день, необходимо обязательно довести до конца. Действуйте решительно.

Прогноз на растущую фазу Луны (фото: Getty Images)

4 декабря, воскресенье

Время до 13:37 неэффективно для серьезных дел и принятия важных решений. Лучше займитесь рутиной. Вторая половина дня благоприятна для создания будущих проектов. Это также удачное время для семейных дел, романтики. Если в семье были ссоры, они легко уладятся.

5 декабря, понедельник

Хорошее время для групповой работы, получения новой информации, закладки новых циклов в профессиональной сфере, обучение. Можно заниматься реорганизацией производства, корректировкой проектов, обновлением бизнеса.

6 декабря, вторник

Еще один удачный день для начала бизнеса, решение финансовых вопросов, обретение популярности. Сегодня вполне вероятны повышение по службе, прибавка к зарплате, награды и заслуженное признание. Начинайте важные и серьезные дела и не сомневайтесь в будущем успехе.

7 декабря, среда

Это день накануне полной Луны, поэтому он энергетически силен. Хорошее время для торговли, заключения соглашений и заключения договоров, поездок, работы с документами. Продолжайте старые дела, но не беритесь за новые.

8 декабря, четверг

В этот день Луна завершает цикл роста и переходит в полную фазу в Близнецах.